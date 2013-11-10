اتابک نادری درباره وضعیت مجموعه تئاترشهر برای میزبانی سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: فکر می‌کنم اگر تئاترشهر بخواهد مثل دوره‌های گذشته میزبان جشنواره تئاتر فجر باشد، برای میزبانی دوره سی و دوم نیز آماده است. اما بنده به عنوان یک تئاتری معتقدم تئاترشهر تنها با رسیدن به شرایط و استانداردهای مطلوب‌تر نسبت به گذشته، آماده میزبانی جشنواره خواهد بود.



وی یادآور شد: در تئاتر شهر ابتدایی‌ترین چیزها وجود ندارد. البته با عنایت دفتر طرح‌های عمرانی و دوستان، ژنراتور برق مجموعه در حال راه افتادن است. اما کلیه در‌ها و راهروهای مجموعه باید به تابلوهای هشداردهنده و راهنمای خروج‌های اضطراری تزیین شوند که البته نصب این تابلوها الزامی است و تزیینی نیست. زیرا اگر برق مجموعه و ژنراتور اضطراری قطع شود خروج مخاطبان در تاریکی خطرساز خواهد بود.



رئیس مجموعه تئاتر شهر با بیان اینکه حداقل امکانات در تئاتر شهر وجود ندارد و تنها 2 ماه زمان تا برگزاری سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر باقی است، گفت: سیستم اعلام حریق مجموعه باید نصب شود که خوشبختانه در دستور کار شرکت "پیکرنهاد" به عنوان پیمانکار بازسازی تئاتر شهر قرار گرفته است.



نادری که چند ماهی از ریاست او در مجموعه تئاتر شهر می‌گذرد با اشاره به پوسیدگی شبکه فاضلاب مجموعه، افزود: در 4 ماه حضور من در تئاتر شهر بیش از 7 بار گرفتگی آبراه‌ها را داشتیم. بحث عایق‌بندی آبراه‌ها و ایزوگام پشت‌بام که در چندین قسمت آسیب‌دیده و مصالح باقیمانده از بازسازی تئاتر شهر نیز به ایزوگام آسیب زده، باید حل شود. بحث دیگر تعویض صندلی‌های سالن‌ها است زیرا صندلی‌های کنونی در شأن مرکز حرفه‌ای تئاتر و مخاطبان نیست. البته صندلی‌های کارگاه نمایش با حمایت بخش خصوصی تعویض شد.



این مدیر تئاتری معتقد است مخاطبان و تماشاگران تئاتر تا به امروز از روی نجابت و عشقی که به هنر و تئاتر دارند با وجود شرایط و امکانات نامناسب مجموعه تئاتر شهر به تماشای نمایش در این مکان نشسته‌اند.



وی بحث تعمیر درهای اصلی مجموعه را یکی دیگر از موارد مهم مدنظر برای آماده‌سازی و بهسازی تئاتر شهر دانست و گفت: درها از چوب قدیمی هستند و پوسیدگی داخلی دارند و حیف است که به میراث فرهنگی کشورمان رسیدگی نشود. رنگ و لعاب پنجره‌ها و بحث نمای روشنایی بیرون مجموعه نیز از مباحث دیگری است که باید مدنظر قرار گیرند. البته این‌ها در کنار بهسازی بخشی از تجهیزات صدا و نور سالن‌های مجموعه باید برای میزبانی جشنواره تئاتر فجر آماده شوند.



نادری تصریح کرد: تئاترشهر کلی کار دارد ولی متأسفانه به‌روزرسانی در آن انجام نشده است زیرا تئاترشهر بودجه‌ای سالانه برای حفاظت، نگهداری و به‌روزرسانی ندارد. از این مجموعه بیش از حد استفاده شده است و تئاتر شهر بیش‌تر از سن‌اش پیر شده است.



رئیس مجموعه تئاتر شهر یکی از نگرانی‌های اصلی برای میزبانی جشنواره تئاتر فجر را درهای کشویی سالن‌های چهارسو، سایه و قشقایی دانست زیرا به لحاظ ایمنی استاندارد نباید درهای سالن‌ها کشویی باشند.



وی با اشاره به گفتگو و تشریح وضعیت مجموعه تئاترشهر با علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: معاون هنری مصر بود که بازنگری لازم از سوی کارشناسان انجام شود و بحث ساماندهی و به‌روزرسانی تئاترشهر هر چه زودتر انجام شود.



نادری با اشاره به ارائه طرح‌هایی به شهرداری تهران برای جذب حمایت این سازمان در به‌روز رسانی و آماده‌سازی تئاترشهر برای میزبانی جشنواره تئاتر فجر افزود: از شهردار منطقه 11 دعوت کردیم تا برای تعامل بیشتر برای فضاسازی صحن تئاتر شهر و زیباسازی فضای سبز تئاترشهر از مجموعه بازدید کنند.



وی با اشاره به نورپردازی مجموعه تئاتر شهر توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران، از درخواست خود از شهرداری تهران برای نصب آثار سمپوزیوم‌های شهری در پیرامون مجموعه خبر داد.



رئیس مجموعه تئاتر شهر معتقد است در طرحی کلان می‌توان پارک دانشجو را به پارک تئاتر تبدیل کرد تا فضای مورد نظر آرایشی فرهنگی داشته باشد.







