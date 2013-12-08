به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شیرزادی عصر یکشنبه در سومین نشست منطقه ای در مورد بیماری سالک گفت: بیماری سالک از سال 81 در ایران شیوع پیدا کرد و در بسیاری از نقاط کشور از جمله شمال غربی و شمال شرقی، جنوبی و مرکزی مشاهده شده است.

وی با بیان این مطلب که لازم است که کارشناسان در استانها به طور مداوم از محیطهای روستایی بازدید کرده و در خصوص انتقال این بیماری تذکرات لازم را به مردم بدهند چرا که 80 درصد مبتلایان به سالک در روستاها هستند، تصریح کرد: استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی به دلیل هم مرز بودن با کشورهای همسایه در معرض خطر بوده و مردم استان کرمان نیز به دلیل مهاجر پذیری در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه بیشتر مبتلایان در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان کودکان هستند و در کودکان علائم بالینی مشاهده نمی شود، تصریح کرد: مهترین عامل تشخیص این بیماری در کودکان سوءتغذیه است.

رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان انکه اقدامات پیشگیرانه بیماری سالک در ایران از سال 85 آغاز شده است، اضافه کرد: موشهای صحرایی مخزن ویروس این بیماری هستند که از طریق پشه های خاکی این ویروس از موشهای صحرایی به حیوانات و انسان انتقال پیدا می کند.

20 درصد از مبتلایان سالک افاغنه هستند

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز در این نشست اظهار داشت: در سه سال گذشته 305 مبتلا به این بیماری در منطقه جوادیه نوق رفسنجان مشاهده شد که به دلیل مجاورت با استان یزد این بیماری از یزد به رفسنجان انتقال و شیوع پیدا کرد.

سیدمحسن نژاد قادری با بیان اینکه با بررسی از این مبتلایان مشخص شد 20 درصد از مبتلایان افاغنه هستند، افزود: اوج انتشار این بیماری بیشتر در ماههای مهر و آبان همزمان با برداشت پسته و همچنین اسفند ماه است.

به گفته این مسئول، اقدامات پیشگیرانه در این خصوص در منطقه نوق، اطلاع رسانی و جونده کشی و آموزش موارد پیشگیرانه به مردم بوده است.

سومین نشست منطقه ای در مورد بیماری سالک با حضور کارشناسان لیشمانیوز دانشگاههای علوم پزشکی استانهای یزد، خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان و کرمان به میزبانی معاونت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از روز یکشنبه آغاز و به مدت دو روز ادامه دارد.