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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۲:۰۱

شیرزادی:

80 درصد مبتلایان به سالک در روستاها هستند

80 درصد مبتلایان به سالک در روستاها هستند

رفسنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت 80 درصد مبتلایان به سالک در کشور را مربوط به جمعیت روستایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شیرزادی عصر یکشنبه در سومین نشست منطقه ای در مورد بیماری سالک گفت: بیماری سالک از سال 81 در ایران شیوع پیدا کرد و در بسیاری از نقاط کشور از جمله شمال غربی و شمال شرقی، جنوبی و مرکزی مشاهده شده است.

وی با بیان این مطلب که لازم است که کارشناسان در استانها به طور مداوم از محیطهای روستایی بازدید کرده و در خصوص انتقال این بیماری تذکرات لازم را به مردم بدهند چرا که 80 درصد مبتلایان به سالک در روستاها هستند، تصریح کرد: استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی به دلیل هم مرز بودن با کشورهای همسایه در معرض خطر بوده و مردم استان کرمان نیز به دلیل مهاجر پذیری در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه بیشتر مبتلایان در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان کودکان هستند و در کودکان علائم بالینی مشاهده نمی شود، تصریح کرد: مهترین عامل تشخیص این بیماری در کودکان سوءتغذیه است.

رئیس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان انکه اقدامات پیشگیرانه بیماری سالک  در ایران از سال 85 آغاز شده است، اضافه کرد: موشهای صحرایی مخزن ویروس این بیماری هستند که از طریق پشه های خاکی این ویروس از موشهای صحرایی به حیوانات و انسان انتقال پیدا می کند.

20 درصد از مبتلایان سالک افاغنه هستند

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز در این نشست اظهار داشت: در سه سال گذشته 305 مبتلا به این بیماری در منطقه جوادیه نوق رفسنجان مشاهده شد که به دلیل مجاورت با استان یزد این بیماری از یزد به رفسنجان انتقال و شیوع پیدا کرد.

سیدمحسن نژاد قادری با بیان اینکه با بررسی از این مبتلایان مشخص شد 20 درصد از مبتلایان افاغنه هستند، افزود: اوج انتشار این بیماری بیشتر در ماههای مهر و آبان همزمان با برداشت پسته و همچنین اسفند ماه است.

به گفته این مسئول، اقدامات پیشگیرانه در این خصوص در منطقه نوق، اطلاع رسانی  و جونده کشی و آموزش موارد پیشگیرانه به مردم بوده است.

سومین نشست منطقه ای در مورد بیماری سالک با حضور کارشناسان لیشمانیوز دانشگاههای علوم پزشکی استانهای یزد، خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان و کرمان به میزبانی معاونت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از روز یکشنبه آغاز و به مدت دو روز ادامه دارد.

کد مطلب 2191492

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