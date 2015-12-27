وضعیت سالک در خراسان شمالی عادی است

افشین دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت سالک در این استان عادی است و تاکنون اپیدمی نداشته‌ایم، ضمن اینکه در طول ۱۰ سال اخیرنیز مورد اپیدمی دراستان مشاهده نشده است.

وی اظهار داشت: اگر بیماری آندمیک زئونوز باشد به دلیل اینکه این بیماری در روند طبیعی، بین مخازن و ناقلین در جریان است امکان ریشه کنی ندارد.

دلشاد تصریح کرد: با توجه به اینکه نوع سالک در خراسان شمالی روستایی است در طبیعت امکان حذف آن ممکن نیست.

وی افزود: فاکتورهایی نظیر دما، رطوبت و تغذیه می‌تواند در بالا و پایین بردن بیماری تاثیر داشته باشد.

دلشاد افزود :کسی که مبتلا به سالک می‌شود نسبت به بیماری، ایمنی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه نوسان در آمار سالک در استان امری طبیعی است افزود: امسال در کشور میزان مبتلایان به سالک افرایش یافته اما این امر افزایش اپیدمی محسوب نمی‌شود.

دلشاد اظهار داشت: درمان بیماران سالکی از شیوع آن می‌کاهد اما منجر به حذف بیماری نمی‌شود.

به گفته وی برای حذف سالک نیاز به استراتژی‌های چندگانه وجود دارد ضمن اینکه درمان سالک در ۱۰ سال اخیر رایگان انجام شده است.

مدیر گروه بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: فرد مبتلا به سالک ناقل بیماری است اما انتقال این نوع بیماری از انسان به انسان وجود ندارد.