اجرای 99 پروژه عمران ورزشی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی خلیلی شامگاه یکشنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر 99 پروژه عمرانی در دست احداث بوده که از این تعداد 58 طرح ملی و 41 طرح از محل اعتبارات استانی اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه برای اتمام این طرحهای عمران ورزشی 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، اظهار داشت: متاسفانه از 217 پست سازمانی در حال حاضر 135 پست بلا تصدی هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر در بخش جوانان 20 سمن فعال و 46 سمن غیر فعال بوده که با توجه به کمبود اعتبارات جوانان در گیر مشکلاتی همچون اشتغال، مسکن، ازدواج و دریافت تسهیلات بانکی هستند.

خلیل در ادامه به وجود 48 هیئت فعال ورزشی و 583 هیئت شهرستانی اشاره و اعلام کرد: در حال حاضر از نظر زیرساختی امکانات خوبی در استان وجود دارد.

لزوم توجه به استعداد یابی با توجه به توسعه ورزشهای همگانی

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تربیت نيروي انساني گفت: امام خمینی (ره) در دانشگاه خود انسانهايي تربیت کرد که از جان و مال خود گذشتند و با حضور در جبهه هاي حق عليه باطل از میهن اسلامی خود دفاع کردند.

سعادت به توطئه های دشمنان بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و خصوصا جوانان و نوجوانان اشاره و اظهار داشت: فرزندان امانتهایی هستند که باید به درستی تربیت شده تا فریب دشمنان را نخورده و به دام تفرقه افکنان و دشمنان نظام نیفتند.

وی همکاری تنگاتنگ بین آموزش و پرورش و تربیت بدنی در حوزه ورزشهاي عمومي و همگاني را ضروری دانست و گفت: باید در کنار ورزشهای قهرمانی که از اهمیت خاصی برخوردار است به ورزشهای همگانی و عمومی نیز بیش از پیش پرداخته شود تا استعدادهای نهفته در این امر شناسایی و پرورش یابند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین به بازنگری و بررسی وضعیت مدارس و فضاهای آموزشی توسط کمیته نظارت اشاره و عنوان کرد: در صورت پیشگیری و بررسی های به موقع دیگر شاهد مسائل و مشکلات مختلف از جمله مشکل مدرسه شین آباد پیرانشهر نخواهیم بود.

مدیر کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی هم در این دیدار گفت: 63 کتابخانه عمومی در حال حاضر در استان وجود داشته که علاوه بر این 5 کتابخانه نیز در حال تجهیز است.

علی فیروز با بیان اینکه در حال حاضر 70 هزار نفر دراستان عضو کتابخانه هستند، افزود: در حال حاضر 5 هزار صندلی در کتابخانه های استان وجود داشته که با سطح اشغال 100 درصد در شبانه روز فعال است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: در حال حاضر 570 هزار دانش آموز در 5 هزار مدرسه و 23 هزار کلاس درس در استان مشغول تحصیل هستند.

ولی سمرقندی نرخ باسوادی را در استان 87.5 اعلام کرد و گفت: این رقم در سطح کشور 92.45 است و ما در صدد رسیدن به این آمار هستیم.