وضعیت امامزاده یوسف رضا (ع) تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی ظهر دوشنبه در دیدار با کارکنان اوقاف و امور خیریه شهرستان قائمشهر به موقوفه 480 ساله مرحوم روزافزون اشاره کرد و گفت: این موقوفه برای اطعام دهی و عزاداری امام حسین (ع) وقف شده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با مشاهده سند وقف‌نامه 480 ساله مرحوم روزافزون ابراز خوشحالی کرد و بیان داشت: وجود سندهای وقفی که از 480 سال پیش در مازندران وجود دارد نشان دهنده علوی بودن مردم استان مازندران است.

معلمی با تاکید بر اینکه مسئولان اوقاف مازندران در احیاء موقوفات تلاش کنند، افزود: وقف یک مسئلع شرعی است که باید توجه ویژه ای به آن شود.

وی با بیان اینکه باید به امور وقفی توجه ویژه شود، تاکید کرد: اجرای صحیح نیات واقفان و امور وقفی از مهم‌ترین وظایف اوقاف است.

امام جمعه شهرستان قائمشهر با اشاره به اینکه برای هر موقوفه یک سند وقفی معتبر وجود دارد، بیان کرد: در اجرای نیات واقفان به مستندات موقوفه اموال وقف شده دقت شود.

معلمی به امامزاده یوسف‌رضا(ع) قائمشهر اشاره کرد و گفت: بین اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران و علوم پزشکی مازندران تعامل و همکاری دو طرفه وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه حرمت امامزاده یوسف‌رضا(ع) قائمشهر باید حفظ شود، تصریح کرد: این امامزاده با تعامل و همکاری مسئولان اوقاف و علوم پزشکی مازندران تعیین تکلیف شود.

