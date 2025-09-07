به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی معلمی عصر یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد هفته وقف استان مازندران گفت: با وجود حکم قضائی اوقاف و صورتجلسهای که بین اوقاف، بیمارستان رازی و دانشگاه علوم پزشکی استان منعقد شده است، دانشگاه علوم پزشکی مازندران باید به تعهدات خود عمل کند، در صورت عدم تمکین، اوقاف موظف است از طریق مراجع قضائی حق و حقوق امامزاده را پیگیری و دریافت کند.
وی افزود: کار مدیران اوقاف شبیه به دستگاه قضائی است و باید وقف حفظ شود و حقوق واقفان تضییع نشود، آیتالله معلمی همچنین از وقفهای جدید با مصادیق خیرات متنوع ابراز خرسندی کرد و آن را ارزشمند دانست.
در ادامه، حجتالاسلام حیدریجناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، گزارشی از اقدامات این نهاد ارائه داد و از تعیین تکلیف دو هزار و ۲۱۰ پرونده حقوقی موقوفات، دریافت یکهزار و ۱۶۶ سند مالکیت به مساحت ۳۸ هزار و ۴۶۰ هکتار و صرف ۱۰۷ میلیارد تومان برای امور خیریه، اجتماعی، مساجد و بقاع متبرکه خبر داد.
وی با اشاره به وضعیت ساختمان امامزاده یوسفرضا (ع) گفت: با وجود حکم قضائی و سیزده سال تعامل با مجموعه علوم پزشکی و بیمارستان رازی، متأسفانه هیچ همکاری عملی از سوی مسئولان استان صورت نگرفته و ماههاست هیچ پیشرفتی در اجرای تفاهمها مشاهده نشده است.
