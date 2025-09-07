  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

وضعیت ساختمان امامزاده یوسف‌رضا(ع) در قائم‌شهر تعیین تکلیف شود

وضعیت ساختمان امامزاده یوسف‌رضا(ع) در قائم‌شهر تعیین تکلیف شود

قائمشهر- نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر حفظ حقوق موقوفات، خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت ساختمان امامزاده یوسف‌رضا(ع) شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی معلمی عصر یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد هفته وقف استان مازندران گفت: با وجود حکم قضائی اوقاف و صورت‌جلسه‌ای که بین اوقاف، بیمارستان رازی و دانشگاه علوم پزشکی استان منعقد شده است، دانشگاه علوم پزشکی مازندران باید به تعهدات خود عمل کند، در صورت عدم تمکین، اوقاف موظف است از طریق مراجع قضائی حق و حقوق امامزاده را پیگیری و دریافت کند.

وی افزود: کار مدیران اوقاف شبیه به دستگاه قضائی است و باید وقف حفظ شود و حقوق واقفان تضییع نشود، آیت‌الله معلمی همچنین از وقف‌های جدید با مصادیق خیرات متنوع ابراز خرسندی کرد و آن را ارزشمند دانست.

در ادامه، حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، گزارشی از اقدامات این نهاد ارائه داد و از تعیین تکلیف دو هزار و ۲۱۰ پرونده حقوقی موقوفات، دریافت یک‌هزار و ۱۶۶ سند مالکیت به مساحت ۳۸ هزار و ۴۶۰ هکتار و صرف ۱۰۷ میلیارد تومان برای امور خیریه، اجتماعی، مساجد و بقاع متبرکه خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت ساختمان امامزاده یوسف‌رضا (ع) گفت: با وجود حکم قضائی و سیزده سال تعامل با مجموعه علوم پزشکی و بیمارستان رازی، متأسفانه هیچ همکاری عملی از سوی مسئولان استان صورت نگرفته و ماه‌هاست هیچ پیشرفتی در اجرای تفاهم‌ها مشاهده نشده است.

کد خبر 6582708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها