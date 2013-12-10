  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

وزارت خارجه آمریکا:

تحریمهای جدید علیه ایران نتایج معکوس می‌دهد

تحریمهای جدید علیه ایران نتایج معکوس می‌دهد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: اعمال تحریمهای جدید علیه ایران در جریان مذاکرات در موضوع هسته ای این کشور، نتایج معکوس خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "جین پساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی بار دیگر بر مخالفت دولت "باراک اوباما" با اعمال تحریمهای جدید علیه ایران تاکید کرد.

وی اظهار داشت: اعمال تحریمهای جدید علیه ایران در جریان مذاکرات در موضوع هسته ای این کشور، نتایج معکوس خواهد داشت.

پساکی افزود: این اقدام، وحدت و یکپارچگی گروه 1+5 را از بین می برد و قطعا مذاکراتی را که یک دهه برای نتایج مسالمت آمیز آن تلاش کردیم در معرض خطر قرار می دهد.

وی همچنین با اشاره به نشست امروز "جان کری" وزیر خارجه آمریکا با اعضای کنگره آمریکا افزود: کری در این دیدار کری خواهد گفت که اگر ایرانیها از اجرای بخشی از توافق کوتاهی کنند، ما نخستین طرفی خواهیم بود که خواهان اعمال تحریمهای بیشتر علیه این کشور می شویم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا الیته افزود: راه حل مطلوب، عدم وضع تحریمهای جدید در راستای اجرای توافق جامع (با ایران) است، چون ما احساس می کنیم این بهترین فرصت برای نتیجه دادن راهکار دیپلماتیک است.

کد خبر 2192471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها