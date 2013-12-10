به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "جین پساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی بار دیگر بر مخالفت دولت "باراک اوباما" با اعمال تحریمهای جدید علیه ایران تاکید کرد.

وی اظهار داشت: اعمال تحریمهای جدید علیه ایران در جریان مذاکرات در موضوع هسته ای این کشور، نتایج معکوس خواهد داشت.

پساکی افزود: این اقدام، وحدت و یکپارچگی گروه 1+5 را از بین می برد و قطعا مذاکراتی را که یک دهه برای نتایج مسالمت آمیز آن تلاش کردیم در معرض خطر قرار می دهد.

وی همچنین با اشاره به نشست امروز "جان کری" وزیر خارجه آمریکا با اعضای کنگره آمریکا افزود: کری در این دیدار کری خواهد گفت که اگر ایرانیها از اجرای بخشی از توافق کوتاهی کنند، ما نخستین طرفی خواهیم بود که خواهان اعمال تحریمهای بیشتر علیه این کشور می شویم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا الیته افزود: راه حل مطلوب، عدم وضع تحریمهای جدید در راستای اجرای توافق جامع (با ایران) است، چون ما احساس می کنیم این بهترین فرصت برای نتیجه دادن راهکار دیپلماتیک است.