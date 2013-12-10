بازداشت 82 نفر و 120 یورش بدون مجوز در ماه نوامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اداره آزادی ها و حقوق بشر جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزیسیون شیعه بحرین در گزارشی اعلام کرد که در ماه نوامبر 120 منزل توسط عوامل رژیم آل خلیفه هدف یورش قرار گرفت و این اقدام بدون حکم قضایی و مجوز دادستانی کل صورت گرفت.

در این گزارش آمده است که اغلب بازداشت ها در اواخر شب و با خشونت نظامیان آل خلیفه انجام شده است به طوری که مزدوران آل خلیفه درب و شیشه های منازل را شکسته و به ایجاد رعب و وحشت ساکنان پرداختند.

در ادامه گزارش گفته شده است: 82 مورد بازداشت در ماه نوامبر صورت گرفت که 5 نفر از آنها زن و دو تن کودک بودند. حرکات اعتراضی شهروندان نیز بالغ بر 333 مورد در مناطق مختلف بحرین بوده است. نیروهای امنیتی آل خلیفه در 100 مورد از راهپیمایی های مسالمت آمیز مردم بحرین از گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور استفاده کردند که این اقدام باعث شد 33 نفر از شهروندان در معرض مستقیم این گلوله ها قرار بگیرند.

در بخش دیگر گزارش آمده است: در 15 مورد بازداشت شهروندان بحرینی به شدت این افراد توسط عوامل آل خلیفه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و در 9 مورد نیز املاک و دارایی های این افراد مصادره شده است. همچنین در 57 مورد نیز به آیین و مناسک مذهبی مردم در ایام محرم و عاشورای سال جاری توهین شده است.