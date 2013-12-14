به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه 23 آذر سید عباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت به دیدار عبدالوهاب شهیدی هنرمند عودنواز و خواننده آهنگ‌های خاطره‌انگیز و تصنیف‌های قدیمی رفت.

عبدالوهاب شهیدی در این دیدار از وضعیت عمومی خود گفت که چند روزی است از بیمارستان مرخص شده و به خانه آمده است. وی بیان کرد: پیشکسوتان هنر زحمات خود را کشیده‌اند و باید اکنون به آنها درست رسیدگی شود تا خیالشان راحت باشد.

شهیدی از میزان حقوق‌های ماهانه‌ای که به هنرمندان داده می‌شود گلایه کرد و گفت: حقوق‌هایی که به هنرمندان پیشکوست می‌دهند کافی نیست. برای مثال وزارت ارشاد ماهانه 300 هزار تومان به من حقوق می دهد. من این حقوق را در کنار مستمری که از ارتش می گیرم قرار داده و با آن زندگی می کنم.

وی همچنین به بیان خاطرات خود از روزهای انقلاب پرداخت و بیان کرد: قبل از انقلاب لیستی از هنرمندانی که در اماکن نادرست نمی‌رفتند و ارزش هنر خود را حفظ می‌کردند، تهیه شد. این لیست 12 نفر بیشتر نداشت. نمی دانم چگونه شد که بعد از انقلاب نام بیش از 3 هزار نفر در این لیست وجود داشت و اتفاقاً برخی از آن 12 نفر که یکی از آنها من بودم مورد بی توجهی واقع شد.

این هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی در مورد کارکردش در سال‌های قبل از انقلاب توضیح داد: من در آن سال‌ها بسیاری از آهنگ‌های فولکلور و محلی را پیدا می‌کردم و به آنها سمت و سوی موسیقیایی می دادم و بسیاری از این آهنگ ها را من زنده کردم. ما در موسیقی های محلی و سنتی بسیار قوی هستیم ولی چند دهه اخیر به آنها پرداخته نشده و این یک ضعف بزرگ است.

عبدالوهاب شهیدی که فرزند حجت الاسلام عبدالباسط شهیدی از روحانیون شهیر اصفهان است همچنین به بیان خاطراتی از پدرش پرداخت و گفت: پدر من روحانی بود ولی به بیشتر سازها آشنایی داشت. اولین‌بار پدرم به من درس موسیقی داد، دستگاه های شور و ماهور و همایون را او به من آموخت. پدرم روحانی بود ولی آنقدر به هنر علاقه داشت که ما را شیفته هنر بار آورد.

وی در بخش دیگری ا از این دیدار به گلایه از صدا و سیما پرداخت و گفت: کارها و آثار من مدام از صدا و سیما به گوش همگان می رسد. من هنرمند رادیو بودم و پیش از انقلاب هیچ برنامه ضد اسلامی و ضد عرفی را نمی‌پذیرفتم تا آنجا که سال ها در میمه اصفهان کشاورزی می‌کردم اما بعد از انقلاب به ناگهان مرا طرد کردند و هیچکس از این سازمان سراغی از من نگرفت.

شهیدی به انتقاد از برنامه چهره های ماندگار پرداخت و گفت: نمی خواهم از روی غرور صحبت کنم و بگویم که آدم بزرگی هستم ولی سالیان سال برای هنر این کشور زحمت کشیدم. نمی دانم چگونه است که برخی خوانندگان خاص را چهره ماندگار می‌کنند اما من را نه. کم‌لطفی به من زیاد شده که ای کاش دلیلش را می دانستم.

این فعال موسیقایی درباره چگونگی ضبط قطعه "آن نگاه مست تو" نیز توضیح داد: ما این قطعه را از موسیقی محلی گرفتیم و با اندکی تغییر و حفظ اصالتش آن را با گروه پایور اجرا کردیم. این قطعه برای نخستین بار در سال 1347 در جشن هنر شیراز اجرا شد که من خواننده این قطعه بودم.

وی در پایان سخنان خود در مورد وضعیت عمومی‌اش توضیح داد: هوا بد است و نمی توانم زیاد از اتاقم بیرون روم. راه رفتنم تنها به اتاق محصور شده ولی در کل از خداوند تشکر می کنم که من را تا این سن که زنده هستم سرپا نگه داشته است.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در این دیدار به تشریح چند و چون عملکرد موسسه متبوع خود پرداخت و گفت: این موسسه یک سال است که راه افتاده تا هنرمندان بالای 60 سال را تحت پوشش قرار دهد.

وی موسسه هنرمندان پیشکسوت را طفلی نوپا نامید که احتیاج به گذر زمان برای اثبات خود دارد.

عظیمی در پایان سخنانش خود بیان کرد: هرچند از زمان تاسیس موسسه ما زمان زیادی نمی گذرد ولی تا کنون نزدیک به 500 نفر از هنرمندان را تحت پوشش خود قرار داده ایم. بحث ما بحث صنفی نیست بلکه موضوع کار ما کاملاً حمایتی است و تنها امیدمان حمایت های رئیس جمهور است.

عبدالوهاب شهیدی، خواننده موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده عود است. وی در میمه اصفهان و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. او از اوایل دهه ۱۳۲۰ فعالیت هنری خود را با فراگیری آواز، سنتور و عود نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد.

عبدالوهاب شهیدی در سال ۱۳۳۹ با برنامه گل‌ها شروع به فعالیت و همکاری در رادیو کرد و تا سال ۱۳۵۷ در بسیاری از این برنامه‌ها شرکت کرد. وی همچنین چندین بار در برنامه‌های هنری شیراز شرکت کرد و در این برنامه‌ها با استادانی چون جلیل شهناز، فرامرز پایور، اصغر بهاری، حسین تهرانی، رحمت‌الله بدیعی، حسن ناهید و محمد اسماعیلی همکاری کرد. قطعه معروف زندگی با مطلع "زندگی بی چشم تو" از این هنرمند است.