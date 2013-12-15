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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۹:۵۲

تاخیر در مسابقه والیبال لیگ برتر/ دیدار شهرداری تبریز با نوین کشاورز دوشنبه برگزار می شود

تاخیر در مسابقه والیبال لیگ برتر/ دیدار شهرداری تبریز با نوین کشاورز دوشنبه برگزار می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: دیدار تیم والیبال شهرداری تبریز در خانه نوین کشاورز تهران با یک روز تاخیر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صفری سرپرست تیم شهرداری تبریز صبح یکشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: به علت بارش برف و لغو پرواز تبریز- تهران، تیم ما با اتوبوس راهی تهران شد و با یک روز تاخیر به تهران می رسد.

وی گفت: بر همین اساس دیدار تیم شهرداری تبریز برابر نوین کشاورز که قرار بود امروز یکشنبه 24  آذر ماه برگزار شود، با توافق دو تیم و موافقت سازمان لیگ با یک روز تاخیر، روز دوشنبه 25 آذر ساعت 17:30 در خانه والیبال تهران بر گزار خواهد شد.

این دیدار از چارچوب بازی های هفته نهم سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور به انجام می رسد.

بهروز جعفری داور اول و وحید پورکاشیان داور دوم این بازی است. حمید حق بین هم ناظر این مسابقه والیبال خواهد بود.

کد مطلب 2195639

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