تاخیر در مسابقه والیبال لیگ برتر/ دیدار شهرداری تبریز با نوین کشاورز دوشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صفری سرپرست تیم شهرداری تبریز صبح یکشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: به علت بارش برف و لغو پرواز تبریز- تهران، تیم ما با اتوبوس راهی تهران شد و با یک روز تاخیر به تهران می رسد.

وی گفت: بر همین اساس دیدار تیم شهرداری تبریز برابر نوین کشاورز که قرار بود امروز یکشنبه 24 آذر ماه برگزار شود، با توافق دو تیم و موافقت سازمان لیگ با یک روز تاخیر، روز دوشنبه 25 آذر ساعت 17:30 در خانه والیبال تهران بر گزار خواهد شد.

این دیدار از چارچوب بازی های هفته نهم سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور به انجام می رسد.

بهروز جعفری داور اول و وحید پورکاشیان داور دوم این بازی است. حمید حق بین هم ناظر این مسابقه والیبال خواهد بود.