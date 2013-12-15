هفته نهم سوپرلیگ والیبال کشور/ شهرداری تبریز میهمان نوین کشاورز تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابت های والیبال سوپرلیگ باشگاه های کشور (جام ولایت) یکشنبه با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری می شود و طی آن در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در خانه تیم نوین کشاورز تهران مسابقه می دهد.

تیم شهرداری تبریز که هفته گذشته توانست در دیداری نزدیک از سد تیم سایپای البرز بگذرد، این هفته در زمین تیمی دیگر از نیمه پائین جدول رقابت خواهد کرد که می تواند با برتری در این بازی به رده های بالاتر از خانه چهارم نیز صعود کند.

این دیدار برای شاگردان حسین معدنی می تواند دشوار باشد چراکه تیم نوین کشاورز در زمین خود بازی خواهد کرد و از طرفی این تیم در هفته گذشته توانست در ارومیه تیم شهرداری این شهر را در پیکاری دوشادوش و بسیار نزدیک با نتیجه سه بر دو شکست دهد.

با این شرایط تیم نوین کشاورز برای دیدار با شهرداری تبریز با روحیه بالا حاضر خواهد شد و به نظر می رسد که کادر فنی این تیم طی سه روز گذشته توانسته خستگی بدنی را از تن بازیکنان این تیم خارج کند. این موضوع البته با توجه به اینکه بازی هفته هشتم تیم شهرداری تبریز برابر تیم سایپا البرز هم در پنج ست انجام شد، می تواند برای شاگردان حسین معدنی نیز صدق کند.

تیم شهرداری تبریز در دیدار برابر نوین کشاورز به دنبال برتری بیرون از خانه است تا در صورت ناکامی کاله مازندران برابر میزان خراسان و همچنین باریج اسانس در خانه سایپا البرز جایگاه خود را ارتقا دهد.

هم اکنون شهرداری با 12 امتیاز در رده چهارم جدول ایستاده و تیم نوین کشاورز تهران با 9 امتیاز در جایگاه نهمی قرار دارد.

این بازی نیم ساعت دیرتر از پنج بازی دیگر هفته و از ساعت 17:30 به میزبانی تیم نوین کشاورز برگزار خواهد شد.