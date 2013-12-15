خراسان جنوبی رتبه اول قنات در کشور را دارد/ شناسایی شش هزار رشته قنات در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خزیمه نژاد بعد ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: افزایش روز افزون جمعیت و کاهش نزولات جوی بحران آب را در آینده به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تحقیقات نشان داده که قنات ابداع ایرانی ها بود و در34 کشور جهان گسترش یافته است، ادامه داد: امروز با ورود تکنولوژی غرب قناتها در ورطه نابودی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به شناسایی 35 هزار رشته قنات در کشور گفت: از این تعداد شش هزار و 6 رشته در خراسان جنوبی شناسایی شده است.

رئیس پژوهشکده قنات دانشگاه بیرجند با بیان اینکه کار مطالعاتی برای شناسایی قنات ها در خراسان جنوبی در حال انجام است، گفت: 243 میلیون متر مکعب آب دهی قنات ها است که تنها 23 درصد از سهم آبهای زیر زمینی را به خود اختصاص داده است.

خزیمه نژادگفت: متاسفانه امروز سهم چاه های عمیق در تامین آبهای زیر زیمنی روبه افزایش و سهم قناتها به دلیل عدم رسیدگی به آنها در حال کاهش است.

وی به راه اندازی پژوهشکده قنات در استان اشاره کرد و گفت: موافقت اصولی راه اندازی این پژوهشکده در سال 88 اخذ شده است.

رئیس پژوهشکده قنات دانشگاه بیرجند از راه اندازی کارشناسی ارشد قنات در استان خبر داد و گفت: امیدوراریم با پیگیری های انجام شده اداره مستقل قنات نیز در استان شکل بگیرد.