به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که به روزهای پایانی سال 2013 نزدیک شده ایم سایت یاهو در گزارشی به 10 خبر تکان دهنده سال پرداخته که به شرح زیر است:

دو انفجار وحشتناک در نزدیکی خط پایان دو ماراتن شهر بوستون صحنه‌های غم انگیزی را رقم زده بود

حضور اسکار پیستوریس مشهورترین دونده معلول جهان در دادگاه ژوهانسبورگ به اتهام قتل عمد نامزدش

استوارت براد کریکت‌باز انگلیسی خشم استرالیایی ها را برانگیخت

اعلام بازنشستگی سرآلکس فرگوسن بعد از 27 سال حضور روی نیمکت من‌یونایتد باورنکردنی بود

تایسون گای؛ دومین مرد سریع دنیا به دوپینگ اعتراف کرد

اوایل سال 2013 میلادی خبر حذف احتمالی کشتی از المپیک دنیا را تکان داد

آرون هرناندز ستاره NFL به خاطر قتل دوست خود در جنوب بوستون دستگیر شد

ماریون بارتولی قهرمان ویمبلدون 2013 خبر خداحافظی خود از تنیس را با چشمانی اشکبار اعلام کرد

مرگ شان ادواردز راننده حرفه‌ای بریتانیا به خاطر تصادف با اتومبیل پورشه خود در مسابقات استرالیا

آندریا آنتولی موتورسوار ایتالیایی در یک تصادف وحشتناک در محل عبور سیم برق در شهر مسکو کشته شد