به گزارش خبرنگار مهر، دیلی میل در گزارشی که امروز روی سایت آنلاین آن قرار گرفته است به تشریح آخرین وضعیت تیم منچستر یونایتد پرداخت و دیوید مویس را مانند مکانیکی دانست که تنها با یک آچار می‌خواهد اتومبیل شکسته خود را تعمیر کند.

در بخشی از این گزارش آمده است که منچستر از ماه مه گذشته، زمانی که فرگوسن اعلام کرد به زودی بازنشسته خواهد شد روند نزولی را طی کرد. این شرایط در فصل 2002 - 2001 نیز وجود داشت چرا که در آن زمان هم فرگوسن عنوان کرده بود که منچستر را ترک خواهد کرد که می توانست اخطار خوبی برای سران باشگاه باشد.

در این گزارش به کتاب زندگینامه فرگوسن هم اشاره شده که در آن اعتراف کرده بود بازیکنان بعد از اعلام بازنشستگی وی دیگر کارایی گذشته را نداشتند و وضعیت طوری پیش رفت بود که در طی 14 بازی که برگزار کردند پنج دیدار را واگذار کردند. این در حالی بود که چلسی در اولدترافورد به برد 0 - 3 دست یافت تا فاصله منچستر یونایتد با لیورپول صدرنشین به عدد یازده برسد.

دیلی میل در بخش دیگری از این گزارش به بازیکنان تیم اشاره کرد و اضافه کرد: برخی بازیکنان باید این تیم را ترک کنند و مویس باید به فکر خریدهای تازه باشد. در صورتی که او نتواند بازیکنان مورد نظرش را به یونایتد بیاورد باید به فکر راه دیگری باشد. شاید آوردن مربی که فرگوسن از او خاطرات خیلی خوبی دارد تنها را نجات منچستر در این شرایط باشد.

منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند که بهتر است وی دنبال کی‌روش برود. این مربی البته در حال آماده‌سازی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل است. این مربی همانطور که فرگوسن در کتاب خاطرات خود آورده است: "کی روش از بین مربیانی که با آنها کار کردم بهترین بود" تنها راه نجات منچستر یونایتد در شرایط کنونی است.