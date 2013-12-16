به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز دوشنبه 25 آذر در حاشیه نخستین همایش اسناد ایرانی، در جمع خبرنگاران درباره این همایش که همزمان با هفته پژوهش در کتابخانه ملی ایران برگزار شد، گفت: همایش بسیار خوبی بود و کشورهای آمریکایی هم همکاری خوبی در آن داشتند. تلاشهایی که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در طول سالهای اخیر داشته به خصوص نگاه راهبردی که نسبت به آینده دارد و اهتمامی که به بحث دیجیتالی کردن اسناد موجود در کتابخانه ملی دارد و همکاری خوبی که با کتابخانههایی که در نقاط مختلف دنیا هستند، دارد، حرکت ارزندهای بوده و امیدوارم این تلاشها در جهت بازیابی هرچه بیشتر میراث فرهنگی ما موثر باشد.
وی ادامه داد: ما در کشورهای آسیای مرکزی و کشورهایی مانند پاکستان و هند و همه کشورهایی که در حوزه فرهنگ و تمدنی ایران قرار داشتهاند، نه تنها صدها بلکه صدها هزار نسخه کتاب فارسی داریم که در این کشورها نهفته است و بایستی بتوانیم آنها را احیا و از آنها نسخهبرداری کنیم و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی خودمان، آنها را نگهداری کنیم.
وزیر ارشاد در خصوص تبادلات فرهنگی بین ایران و کشورهای عربی گفت: در خصوص کتب خطی، کار تبادل اطلاعات بین ما و این کشورها در حال انجام است؛ به خصوص در کشورهایی که سابقه تمدنی دارند، مثل مصر و سوریه ما همکاری خوبی داریم.
جنتی در مورد بحثهایی که پیرامون ممیزی کتاب مطرح میشود، هم گفت: قانون نشر برای ما چارچوبهایی را تعیین کرده و آنچه اصل است، آزادی بیان و نشر است و ما بر این اصل پافشاری داریم. مواردی هست که قانون نشر آنها را ممنوع کرده و ما فقط مراقبت میکنیم که موارد خلاف قانونی صورت نگیرد و بدون اعمال سلیقه شخصی، فقط سعی میکنیم قانون را اجرا کنیم.
وی در خصوص بحث واگذاری نهاد کتابخانههای عمومی کشور به شهرداریها هم یادآور شد: ما دنبال واگذاری نبودهایم، بلکه طرحی توسط برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و آنها طالب این هستند که کتابخانههای عمومی به شهرداریها واگذار شود. دولت هم از این جهت که خودش به دنبال واسپاری است و هر چه را که بتواند به بخشهای دیگر از جمله بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی واگذار میکند، علیالاصول با این طرح موافق است، اما اینکه این طرح چقدر به نفع کتابخانههای عمومی کشور باشد، محل تامل است؛ به این خاطر که در حال حاضر مجموعه کتابخانههای عمومی کشو از یک جا برایش برنامهریزی میشود، از یک جا کتاب به آن تزریق میشود، وقتی شما این کار را واگذار میکنید به 500 شهرداری در کشور که هر کدام سلیقه خاص خودشان را دارند و شاید بعضیها در یک شهر کوچک توان اداره آنها را نداشته باشند. آینده این بحث خیلی معلوم نیست اما از آنجا که دولت دنبال واگذاری امور است، اگر این طرح در مجلس تصویب شود، قطعاً ما اجرا و آن را واگذار میکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سئوال که «آیا از بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در سال 93 راضی هستید؟» گفت: اگر بخواهیم فقط به بودجه وزارت ارشاد نگاه کنیم، قطعاً هیچ دستگاهی از بودجهاش راضی نیست، ولی از جهت امکاناتی که در کشور هست، لایحه بودجهای که دولت تدوین کرده است، بر اساس پیشبینی درآمد کشور است و تا اندازهای هم خوشبینانه است و در واقع بالاترین سقف درآمدی در نظر گرفته شده است. طبیعتاً امکانات کشور در همین حد است، ولی همه ما به عنوان دولت باید در چارچوب درآمدی که فکر میکنیم دولت در سال آینده دارد، هزینه کنیم. وقتی درآمد کمتری داشته باشیم، باید کمتر هزینه کنیم.
جنتی در خصوص احتمال ارائه تسهیلات وعده داده شده از صندوق توسعه ملی به چاپخانهها هم، ضمن اشاره به افتتاح نمایشگاه چاپ و بستهبندی طی چند روز آینده تاکید کرد: دولت هر کمکی که بتواند به نوسازی سیستمهای چاپ و نشر کشور بکند، حتماً دریغ نخواهد کرد.
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