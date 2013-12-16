شوراها باید در مسیر مشارکت جویی و تعامل با مردم گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح دوشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی سیستان و بلوچستان ضمن تاکید براهمیت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: شوراها برخواسته از نگاه قرآن و منزلت و شان انسانی هستند.

وی هدف از تشکیل شوراهای اسلامی را مشارکت جویی مردم در اداره امور محلی عنوان کرد و گفت: شوراها به عنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امور محلی و توسعه حقوق شهری و شهروندی نقش مهمی ایفا می کنند.

استاندار در جمع اعضای شورای اسلامی استان اظهار داشت: شوراها باید برنامه‌محور بوده و قانون را جدی بگیرند و زمینه تعامل با ردم و سایر نهاد ها را فراهم کنند.

استاندار در این دیدار تاکید کرد: اعضای شورای عالی استان‌ها باید از تعصبات دوری کرده و با همفکری یکدیگر این نهاد مردمی را به زیبایی آبیاری و به درخت تنومند و مثمر ثمر تبدیل کنند.

هاشمی اظهار داشت: اعضای شوراها باید قدر اعتماد مردم را دانسته و شکرگزار این نعمت باشند و این ابراز تشکرتنها با عمل به شعارهای داده شده و خدمت به مردم میسر خواهد شد.



