به گزارش خبرنگار مهر، حميد رضا شهركي ظهر دوشنبه در نشست خبري حمل و نقل عمومي در دهه آخر صفر در محل پايانه‌هاي مسافربري امام رضا مشهد اظهار كرد: برنامه ريزي براي ورود زائران بايد بر اساس تقاضا صورت بگيرد و پيش بيني هاي لازم براي آن انجام شده است.

وي همچنين با تبريك هفته حمل و نقل عمومي گفت: روزهاي اين هفته به نام هاي حمل و نقل جاده اي، حمل و نقل ريلي، حمل و نقل هوايي، حمل و نقل روستايي و زير ساخت ها و راه روستايي، راهداري و كنترل كيفي پروژه ها نامگذاري شده است.

وي با بيان اينكه براساس پيش بيني ها تامين ناوگان و متناسب سازي عرضه و تقاضا براي سفرها در دهه آخر صفرصورت گرفته است افزود: با افزايش كنترل الكترونيك جاده ها امنيت و ايمني جاده هاي خراسان رضوي ارتقا يافته است.

شهركي با تاكيد بر اقدامات نظارتي با حضور تيم هاي مستقر بيان كرد: نظارت بر عمليات جابه جايي زائران را خواهيم داشت.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان خراسان رضوی گفت: سال گذشته 692 هزار نفر در این ایام وارد مشهد شدند و پیش‌بینی می‌کنیم رشد 10 درصدی برای امسال ثبت شود.

وی ادامه داد: تعداد ناوگان فعال کنونی استان شامل 2 هزار و 500 دستگاه اتوبوس، 3 هزار و 600 دستگاه مینی‌بوس و هزار و 860 دستگاه سواری کرایه است.

در راستاي رفع نياز زائران توسعه ناوگان را خواهيم داشت

همچنين مدير عامل پايانه‌هاي مشهد با اشاره به آمادگي دهه آخر صفر دستگاه هاي مرتبط براي پذيرايي از زائران اما رضا (ع) در دهه آخر صفر اظهار كرد: هماهنگي بين دستگاهي در اين خصوص انجام شده وبسيج عمومي براي خدمت رساني به زائران در دهه آخر صفر صورت گرفته است.

محسن شريعتي با اشاره به توسعه پايانه هاي مشهد درشش ماه اول سال افزود: حمل و نقل برون شهري، حمل و نقل بار، تاكسيراني، اتوبوسراني براي برگزاري اين دهه همكاري لازم را خواهند داشت و نيز درراستاي رفع نياز زائران توسعه ناوگان را خواهيم داشت.

شریعتی افزود: در 6 ماه ابتدای سال جاری پایانه معراج را به بهره‌برداری رسيد تا سفر به شهرهای شمالی استان از طریق این پایانه انجام شود.

بحث ایجاد پایانه بار در دست مطالعه و بررسي است

همچنين مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری مشهد در اين نشست خبري گفت: در ایام اربعین حسینی بدون این که در بخش حمل بار اخلالی ایجاد کنیم به فعالیت می‌پردازیم.

مهدي علوي مقدم بيان كرد: هيچ توقفي در اين حوزه ايجاد نمي شود و فقط در بخش حمل و نقل و توزیع مواد صنعتی و ساختمانی محدودیت‌های ترافیکی برای تردد وسایل در محدوده مركزي شهر وضع شده است.

مدیرعامل حمل بار و حمل و نقل درون شهری شهر مشهد بيان کرد: حوزه حمل بار، حوزه حیاتی در حمل و نقل محسوب مي شود و نظام توزیع و مدیریت از بخش غذایی گرفته تا بخش سوخت و صنعت در مشهد بدون مشكل خدمت رساني مي كند.

وی با اشاره به اينكه اقداماتی برای اصلاح و هرچه بهتر شدن حمل بار در دست بررسی است، گفت: بحث ایجاد پایانه بار در دست مطالعه و بررسي قرار دارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری مشهد ابراز اميدواري كرد تا در بخش بازپخش اين امكان فراهم شود تا بخشی از معضلات ترافیکی شهر مشهد را حل کند.

مدیرعامل حمل بار و حمل و نقل درون شهری شهر مشهد با اشاره به حمل بار در ایام صفر گفت: در این ایام بدون این که در بخش حمل بار اخلالی ایجاد کنیم به فعالیت می‌پردازیم و فقط در بخش حمل و نقل و توزیع مواد صنعتی و ساختمانی محدودیت‌های ترافیکی برای تردد وسایل وضع کردیم.

علوی مقدم تصریح کرد: در زمینه تردد وسایل ترافیکی سنگین به مدیریت شرکت‌ها ابلاغ شد تا حمل و نقل بار و تردد آنها با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شود.

وی با بیان اینکه در طول شبانه روز آماده پاسخگویی به شکایت شهروندان و زائران هستیم اعلام كرد: شماره تلفن 1828 به صورت شبانه روزی برای رسیدگی به شکایات فعال است و 12 اکیپ بازرسی در شهر حاضرند و با تخلفات احتمالی برابر ضوابط برحورد قانونی مي شود.

مدیرعامل حمل بار و حمل و نقل درون شهری مشهد با بيان اينكه ما به مسئله حمل و نقل بار درون شهري نگاه استراتژیک و زیر ساختی داریم ابراز اميدواري كرد تا آسیب‌هایی که از این حوزه به بافت شهری مي رسد كاهش يابد.

کاروان‌ها وسایل لازم راهمراه داشته باشند/ آب و هوا زمستاني است

فرمانده پلیس‌راه خراسان‌رضوی گفت: به تمامی کاروان‌ها توصیه شده تمامی وسایل لازم همراه داشته باشند تا از حوادث احتمالي جلو گيري كنيم.

محمد صفایي با بيان اينكه کاروان‌های پیاده چند روزي است كه به سمت مشهد روان شده اند گفت: اقدامات لازم براي رو به روشدن اين كاروان ها با شرایط زمستانی بايد صورت بگيرد.

فرمانده پلیس‌راه خراسان‌رضوی بيان كرد: برای کاروان‌ها بهترین برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته و این شرایط به اطلاع فرماندهان پلیس‌راه و شهرستان‌ها نیز ابلاغ شده و مدیر مسئول برای هر کاروان انتخاب شده است.

اتوبوس هاي درون شهري شهر ستان ها براي جابه جايي زائران در جاده ها تردد نكنند

وی با انتقاد از اينكه از شهرستان نیشابور مسافرینی با اتوبوس‌های درون شهری به مشهد اعزام می شوند افزود: مکاتباتی در اين خصوص انجام شد تا از تردد اتوبوس‌هاي درون شهري در سطح جاده‌های منتهی به مشهد جلوگيري شود.

صفایی با بيان اينكه تمامی مرخصی همکاران اين نهاد لغوشد و نيروها 100 درصد در خدمت‌ حاضرند و گفت: اميدواريم با هماهنگی به عمل آمده ورود کامیون به جاده در این دهه ممنوع اعلام شود.

وی اضافه کرد: روز گذشته 29 مورد از خودروهایی که در میزان بار تخلف داشتند را توقیف و به پارکینگ انتقال دادیم.

صفايي با اشاره به اينكه اکثر مسیرهای ورودی شهر مشهد آسفالته هستند گفت: تردد زائران پیاده مشكلي وجود ندارد و فقط محور قدیم مشهد نیشابور دچار مشکل است که برای آن ضوابطی معین وجود ندارد.

تشكيل اتاق بحران

جانشين فرماندهي مشهد نيز تاكيد كرد: در خيابان امام رضا، خسروي، شيرازي ، شهدا و مقدم طبرسي خودروها اجازه تردد در سه رور آخر صفر را ندارند.

سرهنگ اسماعيلي گفت: ايستگاه هاي صلواتي بايد به رعايت نظافت و رعايت عدم آلودگي صوتي در اين روزها توجه داشته باشند.

وي به تشكيل اتاق بحران در اين ايام اشاره كرد وگفت: اين اتاق متشكل از نمايندگان آتش نشاني، اورژانس ، شركت هاي برق و گاز است تا درصورت وقوع حادثه مشكل با هماهنگي و به موقع برطرف شود.

سرهنگ اسماعيلي گفت: همكاران ما صد در صد در شهر حضور دارند.