کامران شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل پایان دادن به همکاری باشگاه ذوب‌آهن با لوکا بوناچیچ، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نشست ظهر امروز لوکا بوناچیچ با سعید آذری مدیرعامل باشگاه، این مربی کروات اعلام کرد به دلیل شدت بیماری کلیوی و انجام لیزر درمانی در کرواسی، از ادامه همکاری با ذوب‌آهن عذرخواهی می کند.

وی اضافه کرد: بوناچیچ همچنین اعلام کرد طبق توصیه پزشک معالج خود، برای ادامه درمان باید به کرواسی باز گردد و نمی‌تواند در ایران بماند.

مدیر رسانه‌ای باشگاه ذوب‌آهن ادامه داد: پس از درخواست بوناچیچ، جلسه اضطراری هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد و حاضران با اکثریت آرا با استعفای این مربی موافقت کردند. همچنین مجتبی تقوی را تا پایان سیزدهمین دوره لیگ برتر به عنوان سرمربی ذوب‌آهن انتخاب کردند.