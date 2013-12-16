کامران شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل پایان دادن به همکاری باشگاه ذوبآهن با لوکا بوناچیچ، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نشست ظهر امروز لوکا بوناچیچ با سعید آذری مدیرعامل باشگاه، این مربی کروات اعلام کرد به دلیل شدت بیماری کلیوی و انجام لیزر درمانی در کرواسی، از ادامه همکاری با ذوبآهن عذرخواهی می کند.
وی اضافه کرد: بوناچیچ همچنین اعلام کرد طبق توصیه پزشک معالج خود، برای ادامه درمان باید به کرواسی باز گردد و نمیتواند در ایران بماند.
مدیر رسانهای باشگاه ذوبآهن ادامه داد: پس از درخواست بوناچیچ، جلسه اضطراری هیات مدیره باشگاه ذوبآهن اصفهان برگزار شد و حاضران با اکثریت آرا با استعفای این مربی موافقت کردند. همچنین مجتبی تقوی را تا پایان سیزدهمین دوره لیگ برتر به عنوان سرمربی ذوبآهن انتخاب کردند.
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