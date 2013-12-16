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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

موافقت هیات مدیره با استعفای لوکا/ تقوی سرمربی ذوب‌آهن شد

موافقت هیات مدیره با استعفای لوکا/ تقوی سرمربی ذوب‌آهن شد

هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان ضمن موافقت با استعفای لوکا بوناچیچ، سرمربی پیشین تیم‌های سایپا البرز و مس کرمان را به عنوان جانشین این مربی کروات انتخاب کرد.

کامران شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل پایان دادن به همکاری باشگاه ذوب‌آهن با لوکا بوناچیچ، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نشست ظهر امروز لوکا بوناچیچ با سعید آذری مدیرعامل باشگاه، این مربی کروات اعلام کرد به دلیل شدت بیماری کلیوی و انجام لیزر درمانی در کرواسی، از ادامه همکاری با ذوب‌آهن عذرخواهی می کند.

وی اضافه کرد: بوناچیچ همچنین اعلام کرد طبق توصیه پزشک معالج خود، برای ادامه درمان باید به کرواسی باز گردد و نمی‌تواند در ایران بماند.

مدیر رسانه‌ای باشگاه ذوب‌آهن ادامه داد: پس از درخواست بوناچیچ، جلسه اضطراری هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد و حاضران با اکثریت آرا با استعفای این مربی موافقت کردند. همچنین مجتبی تقوی را تا پایان سیزدهمین دوره لیگ برتر به عنوان سرمربی ذوب‌آهن انتخاب کردند.

کد مطلب 2196934

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