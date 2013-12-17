12 هزار تن نمک برای تسهیل عبور از محورهای البرز نیاز است

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بخش زیادی از محورهای استان البرز در بخش کوهستانی قرار گرفته است و با شروع فصل سرما و بارش برف این محورها با مشکل تردد مواجه می شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: محور کرج - چالوس در بخش کوهستانی واقع شده است و با شروع بارش برف در برخی از این محور مسافران و رانندگان با مشکلات ترددی برخورد می کنند.

این مسئول افزود: تعداد زیادی از روستاههای استان البرز در بخش های کوهستانی واقع شده اند و پس از بارش برفی سنگین راه های ارتباطی این روستاهها با شهر مسدود می شوند.

صفری تاکید کرد: راهداری استان البرز برای مشکلات احتمالی برنامه ریزی های زیادی را انجام داده است و اقدامات ایمنی محورها مورد بررسی قرار گرفته شده است.

وی در ادامه یادآور شد: در سال جاری با تلاش های صورت گرفته توسط راهداری استان، تیم های راهداری به ماشین های مکانیزه و مدرن تجهیز شده اند و پس از این تجهیز تیم های راهداری امکانات خوبی به مسافران و رانندگان ارائه خواهند کرد.

صفری خاطرنشان کرد: در سال جاری تعداد زیادی ماشینهای مکانیزه نمک پاشی در اختیار تیم های راهداری قرار گرفته است.

سرپرست مدیریت راهداری اداره ‌کل راه و شهرسازی استان البرز افزود: در حال حاضر 24 تیم ثابت و سیار در راهدارخانه های البرز مستقر شده اند و با داشتن ماشین آلات مجهز آماده خدمات رسانی به رانندگان و مسافران محورهای مختلف استان هستند.

وی در پایان تاکید کرد: تا به امروز 7 هزار تن نمک در انبارهای راهدارخانه های مستقر در استان البرز انبار شده است و تلاش می کنیم تا پایان ماه آتی مابقی نیاز شن و نمک را تهیه کنیم.