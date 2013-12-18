به گزارش خبرگزاری مهر، شموئل روزنر دبیر سیاسی TheJewishJournal در یادداشتی برای روزنامه نیویورک تایمز به دیدگاه دو طرف درباره مذاکرات هستهای ایران پرداخته است.
وی در ابتدا به صحبتهای باراک اوباما در مرکز سابان اشاره کرد که اختلاف طرفین را بر سر مسائل تاکتیکی دانست و جان کری نیز گفته بود: "در حالی که شاید بعضی از اوقات یک تصمیم تاکتیکی متفاوتی را برگزینیم، آمریکا و اسرائیل همواره هدف راهبردی بنیادین یکسانی را داشتهاند."
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی این هدف مشترک را "ایجاد اطمینان از اینکه ایران سلاح هستهای ندارد" معرفی کرده است.
این تحلیلگر بر اساس گفتههای فوق مساله را نحوه ممانعت از حرکت برنامه هستهای ایران به سمت استفاده نظامی دانستهو تاکید کرده است: "به نظر میرسد آمریکاییها باور داشته باشند که از طریق مذاکره بشود به هدف فوق دست یافت. در عین حال اسرائیلیها معتقدند تنها تحریمهای شدیدتر و شاید هم تهدید استفاده از قدرت نظامی موثر خواهد بود."
اما روزنر با استناد به این قسمت صحبتهای اوباما که "اگر گزینهای وجود داشت که این امکان را به وجود بیاوریم که تک تک پیچ و مهرههای برنامه هستهای آنها را حذف کنیم و احتمال داشتن برنامه هستهای ایران را کلاً از بین ببریم آن را انتخاب میکردم" مینویسد این نشانه اختلاف جدی دو طرف است زیرا شاید آمریکا بتواند ایران هستهای را قبول کند، اما رژیم صهیونیستی نه!
نظر شما