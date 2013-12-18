به گزارش خبرگزاری مهر، شموئل روزنر دبیر سیاسی TheJewishJournal در یادداشتی برای روزنامه نیویورک تایمز به دیدگاه دو طرف درباره مذاکرات هسته‎ای ایران پرداخته است.

وی در ابتدا به صحبت‎های باراک اوباما در مرکز سابان اشاره کرد که اختلاف طرفین را بر سر مسائل تاکتیکی دانست و جان کری نیز گفته بود: "در حالی که شاید بعضی از اوقات یک تصمیم تاکتیکی متفاوتی را برگزینیم، آمریکا و اسرائیل همواره هدف راهبردی بنیادین یکسانی را داشته‎اند."

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی این هدف مشترک را "ایجاد اطمینان از اینکه ایران سلاح هسته‏‎ای ندارد" معرفی کرده است.

این تحلیلگر بر اساس گفته‏‎های فوق مساله را نحوه ممانعت از حرکت برنامه هسته‎ای ایران به سمت استفاده نظامی دانستهو تاکید کرده است: "به نظر می‎رسد آمریکایی‎ها باور داشته باشند که از طریق مذاکره بشود به هدف فوق دست یافت. در عین حال اسرائیلی‎ها معتقدند تنها تحریم‎های شدیدتر و شاید هم تهدید استفاده از قدرت نظامی موثر خواهد بود."

اما روزنر با استناد به این قسمت صحبت‏‎های اوباما که "اگر گزینه‎ای وجود داشت که این امکان را به وجود بیاوریم که تک تک پیچ و مهره‎های برنامه هسته‎ای آنها را حذف کنیم و احتمال داشتن برنامه هسته‎ای ایران را کلاً از بین ببریم آن را انتخاب می‎کردم" می‎نویسد این نشانه اختلاف جدی دو طرف است زیرا شاید آمریکا بتواند ایران هسته‎ای را قبول کند، اما رژیم صهیونیستی نه!