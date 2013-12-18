به گزارش خبرنگار مهر، پس از ترکیه و پاکستان، ارمنستان هم نسبت به گران بودن بهای گاز وارداتی از ایران انتقاد کرد و خواستار بازنگری در قیمت فروش گاز صادراتی ایران شد. از اینرو پس از شکایت ترکیه از گاز ایران به داوری بین‌المللی و درخواست پاکستان به منظور بازنگری در بهای گاز وارداتی از ایران، وزیر انرژی ارمنستان هم رسما خواستار مذاکراتی با وزیر نفت ایران به منظور کاهش بهای گاز را اراده کرده است.

آرمن موسیسیان وزیر انرژی ارمنستان در پارلمان این کشور همسایه از آغاز دور جدید مذاکرات گازی تهران - ایروان در زمستان سالجاری به منظور بررسی آخرین وضعیت قیمت گاز وارداتی از ایران خبر داد و اعلام کرد: قیمت گاز وارداتی از ایران حدود 400 دلار به ازای هر یکهزار مترمکعب است.

همزمان با طرح دوباره گران بودن بهای گاز صادراتی ایران به ارمنستان، مسئولان دولت ایروان بهای گاز وارداتی از روسیه را یکصد دلار به ازای هر یکهزار مترمکعب اعلام کرده و یادآور شده اند: گاز وارداتی از روسیه چهار برابر ارزان‌تر از ایران است.

این در حالی است که اخیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کاهش بهای گاز صادراتی به ایروان را در ازای پیوستن این کشور به اتحادیه گمرکی روسیه را به دولت ایروان مطرح کرده بود.

آغاز اختلافات گازی تهران - ایوان از بهار 92

به گزارش مهر، خرداد ماه سالجاری پس از خرید سهام شرکت توزیع گاز آرگ ارمنستان توسط شرکت گازپروم روسیه، دولت ایروان با فشارهای متعددی از سوی روسها به منظور توقف واردات گاز طبیعی از ایران روبرو شد.

بر این اساس برخی از نمایندگان پارلمان ارمنستان خرداد ماه سالجاری تاکید کرده بودند: دولت این کشور تحت فشار مسکو مالکیت خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان را به گاز پروم روسیه واگذار کرده است.

در این بین، وارتان عیوضیان رئیس یکی از کمیته‌های پارلمان ارمنستان در امور اقتصادی گفته بود: زمانی که این خط لوله در حال ساخت بود، طرف روس با آن مشکل داشت و آنها اشتیاقی نسبت به این خط لوله نداشتند در همه جای جهان در بازار کالاهای مختلف فشار وجود دارد.

از سوی دیگر برخی از مقامات دولت ایروان همچون آرمن موسیسیان وزیر انرژی تیگران سرگیسیان نخست وزیر ارمنستان با ادعای گران بودن گاز ایران در مقایسه با گاز وارداتی روسیه اعلام می کنند: کشورش واردات گاز از ایران را متوقف کرده است.

بر اساس ادعاهای مقامات دولت ایروان، ایران هر یکهزار متر مکعب گاز خود را به ترکیه و دیگر کشورها به قیمت 370 دلار می فروشد، اما قیمت گاز گازپروم روسیه 270 دلار برای هر یکهزار مترمکعب است.

واکنش ایران به گران بودن قیمت گاز

پس از ادعای جدید ارمنستان نسبت به گران بودن بهای گاز وارداتی از ایران، سیدسعید حیدری‌طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اینگونه نیست که ایران گاز خود را گران‌تر از قیمتی که در بازارهای جهانی معمول است به همسایگان‌مان عرضه کند، گفت: ایران گاز را بر مبنای قیمت‌های جهانی و بازارهای منطقه‌ای به مشتریان عرضه می کند.

حسین نجابت عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس هم درباره ادعای ارمنستان مبنی بر گران فروشی گازی ایران با اعلام اینکه چنین اظهاراتی مصرف داخلی دارد وگرنه قیمت گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و قراردادها مشخص است، تاکید کرد: قیمت گاز به صورت منطقه‌ای و با قراردادهای متفاوتی مشخص می‌شود و ثابت هم نیست.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه قیمت فروش گاز ایران برای هر 1000 متر مکعب به ترکیه، پاکستان، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج ‌فارس و ارمنستان متفاوت است تصریح کرد: اظهاراتی مانند آنچه که وزیر انرژی ارمنستان بیشتر به بازارگرمی شبیه است.

به گزارش مهر، ايران و ارمنستان در سال 2004 میلادی قراردادي به منظور تهاتر گاز طبیعی و برق امضا کردند که مطابق با مفاد این قرار داد صادرات گاز از سال 2009 میلادی به این کشور آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

در حال حاضر به طور متوسط روزانه بيش از يک ميليون متر مکعب گاز طبيعي از طريق تاسيسات مرزي نوردوز به اين کشور همسايه صادر مي شود که براي انتقال گاز طبيعي به ارمنستان خط لوله اي به قطر 30 اينچ و به طول 113 کيلومتر حدفاصل تبريز تا مرز ارمنستان ساخته شده است.

یک قرارداد چهار جانبه برای تسهیل دریافت و ارسال برق ما بین شرکت‌های ملی صادرات گاز و توانیر از طرف ایران و شرکت ایروان تی.پی.پی و یک شرکت برق در ارمنستان امضا شده و تاکنون طبق نیاز ارمنستان گاز به این کشور صادر و همکاری با این کشور در زمینه صادرات گاز کماکان به قوت خود باقی است.