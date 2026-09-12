به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست با اصحاب رسانه و روابط عمومی صنعت برق، با اشاره به تدوین برنامه زمستانی صنعت برق اظهار کرد: بسته زمستانی از ابتدای مهرماه تعریف شده و ابلاغ خواهد شد و تلاش می‌کنیم میزان محدودیت‌ها در زمستان را با وجود احتمال محدودیت سوخت، در سطح قابل مدیریت تثبیت کنیم.

وی با تأکید بر وابستگی شبکه برق به شبکه گاز افزود: اگرچه اختلال در شبکه برق به‌طور مستقیم موجب اختلال در سوخت‌رسانی نمی‌شود، اما صنعت برق به شبکه گاز وابسته است و محدودیت سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند بر تأمین برق اثر بگذارد.

اله‌داد گفت: تجربه ۲۵ اسفندماه و آسیب به شبکه گاز نشان داد که در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، نیروگاه‌ها باید به سمت استفاده از سوخت مایع حرکت کنند و همزمان کاهش بار برای حفظ پایداری شبکه ضروری خواهد بود.

شبکه برق تابستان را بدون فروپاشی پشت سر گذاشت

مدیرعامل توانیر با اشاره به شرایط دشوار تابستان و خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر اظهار کرد: شبکه برق کشور با وجود اصابت‌ها و خسارت‌های واردشده، در تابستان بدون فروپاشی پایدار ماند.

وی افزود: شبکه برق کشور با ظرفیت نصب‌شده حدود ۱۰۰ هزار مگاوات و بار مصرفی بالغ بر ۷۵ هزار مگاوات، در شرایطی که شبکه‌های برق تعدادی از کشورهای منطقه و جهان با فروپاشی مواجه شدند، توانست به فعالیت خود ادامه دهد.

اله‌داد با اشاره به گستردگی شبکه برق کشور گفت: صنعت برق بیش از یک میلیون کیلومتر شبکه و حدود ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل سرویس دارد و حدود یک میلیون چراغ روشنایی در شبکه فعال است؛ همین گستردگی موجب شده صنعت برق در جریان جنگ اخیر از جمله بخش‌هایی باشد که آسیب زیادی متحمل شود.

وی ادامه داد: ساختمان‌های صنعت برق در تهران از جمله ساختمان شهید قاسمی و سه ساختمان شرکت‌های برق منطقه‌ای تهران، توزیع نیروی برق استان تهران و توزیع نیروی برق تهران بزرگ مورد اصابت قرار گرفتند و بخشی از همکاران همچنان به‌صورت موقت در نقاط مختلف مستقر هستند.

محدودیت برق ۴۷ درصد کاهش یافت

مدیرعامل توانیر با اشاره به عملکرد شبکه در تابستان گفت: در این دوره میزان محدودیت‌ها در مجموع تعرفه‌ها نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد کاهش پیدا کرد.

وی افزود: در این مدت تأمین برق صنایع نیز ۱۳ درصد افزایش یافت و در مقابل، میزان محدودیت اعمال‌شده برای بخش خانگی ۵۳ درصد بیشتر از سال گذشته بود.

اله‌داد با بیان اینکه این ارقام بر اساس داده‌های ثبت‌شده در پست‌های قطع و وصل شبکه استخراج شده است، گفت: تلاش ما این است که بتوانیم این وضعیت را در زمستان نیز، با توجه به احتمال محدودیت‌های سوخت، تثبیت کنیم.

رشد بیش از چهار برابری انرژی‌های تجدیدپذیر

وی در ادامه به اقدامات توسعه‌ای صنعت برق اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های موجود، پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق متوقف نشدند.

مدیرعامل توانیر افزود: یکی از نقاط مثبت این دوره، رشد بیش از چهار برابری انرژی‌های تجدیدپذیر بود. همچنین بیش از ۲ هزار کیلومتر به شبکه انتقال و فوق توزیع کشور اضافه شد و پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در هفته دولت امسال به بهره‌برداری رسید.

اله‌داد درباره هوشمندسازی شبکه نیز گفت: در این دوره حدود ۹۰۰ هزار کنترل هوشمند نصب شد که نسبت به گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است؛ این اقدام با وجود محدودیت واردات و حتی در مقاطعی که امکان مراجعه برای تعویض کنترل‌ها در برخی مناطق از جمله تهران، هرمزگان و اصفهان وجود نداشت، انجام شد.

وی همچنین از تبدیل حدود ۶ هزار کیلومتر شبکه سیم مسی بدون روکش به شبکه کابل خودنگهدار خبر داد.

۸ نیروی صنعت برق در جنگ به شهادت رسیدند

مدیرعامل توانیر با اشاره به جان‌باختن نیروهای صنعت برق در جریان جنگ گفت: در دوره جنگ، هشت نفر از کارکنان صنعت برق مستقیماً بر اثر اصابت موشک به شهادت رسیدند و تعدادی از همکاران نیز در حوادث حین انجام مأموریت جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه کارکنان صنعت برق در نقاط مختلف کشور در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند، افزود: همکاران ما در شرایط بسیار دشوار، از مناطق مرزی تا استان‌های مختلف، برای حفظ پایداری شبکه تلاش کردند و در مواردی در دمای بالای ۴۵ درجه و در شرایط پرخطر به تعمیر و نگهداری شبکه پرداختند.

اله‌داد ادامه داد: حفظ پایداری شبکه برق نتیجه تلاش همین نیروهاست و همراهی استانداران و دستگاه‌های مختلف نیز در این زمینه بسیار مؤثر بود.

اعتماد مردم به سامانه‌های گزارش‌دهی به کشف برق‌های غیرمجاز کمک کرد

مدیرعامل توانیر با اشاره به مشارکت مردم در مدیریت شبکه برق گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده برای افزایش اعتماد عمومی، راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی با مردم بود که در یکی از این سامانه‌ها بیش از ۱۰۰ هزار پیامک و گزارش مردمی دریافت شد.

وی افزود: در نتیجه گزارش‌های مردمی، ۳۴۳ هزار مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری شد و بیش از یک میلیون متر کابل نیز در این زمینه جمع‌آوری و حدود ۶ میلیارد ساعت برق غیرمجاز شناسایی و برای آن صورتحساب صادر شد.

اله‌داد میزان پاداش پرداخت‌شده بابت گزارش‌های مردمی را ۳۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حدود ۸ هزار و ۳۰۰ گزارش نیز درباره برق‌های غیرمجاز دریافت شد که همکاری مردم در این زمینه نقش مهمی داشت.

لزوم تقویت همراهی مردم برای عبور از زمستان

وی با تأکید بر اینکه همراهی مردم در دوره سخت گذشته یکی از عوامل مهم پایداری شبکه بوده است، اظهار کرد: در نیمه دوم سال باید توجه و همراهی مردم را بیش از گذشته تقویت کنیم.

مدیرعامل توانیر گفت: همکاری خوبی میان وزارت نیرو و وزارت نفت و شرکت ملی گاز وجود دارد، اما با توجه به احتمال محدودیت سوخت در زمستان، لازم است همراهی مردم و اعتماد عمومی بیش از گذشته تقویت شود.

اله‌داد افزود: در مقاطعی برای جلوگیری از اعمال خاموشی به بخش خانگی، محدودیت بیشتری به صنایع منتقل شد؛ تصمیمی که با توجه به شرایط جنگ و ضرورت تداوم فعالیت صنایع اتخاذ شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی و همدلی مردم، صنعت برق بتواند زمستان را نیز با کمترین مشکل پشت سر بگذارد و خدمت‌رسانی پایدار به مردم ادامه یابد.