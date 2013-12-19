به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به مناسبت روز جهانی مهاجران اعلام کرد: گاهی ممکن است خانواده‌های مهاجران بسیار آسیب‌پذیر شوند به ویژه اگر مدتی طولانی از عزیزان خود خبر نداشته باشند.

در همین رابطه "ماریان پِکاسو" از آژانس مرکزی جستجوی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو گفت: دلایل زیادی برای گم شدن اعضای مهاجر یک خانواده‌ وجود دارند. در برخی موارد ممکن است فرد مهاجر، مرده و یا زندانی شده باشد. در دیگر موارد، ممکن است فرد مهاجر در محل ترانزیت گرفتار شود و منابع لازم را نیز برای ادامه مسیر یا بازگشت به خانه نداشته باشد. در اغلب اوقات هم مهاجران به دلیل وضعیت غیرمعمول خود مایل نیستند به سازمان‌های محلی مراجعه نموده و یا حتی با خانواده‌های خود تماس بگیرند.

وی افزود: خانواده‌های این افراد هم مانند خانواده‌های کسانی که در نتیجه‌ درگیری و یا بلایای طبیعی مفقود می‌شوند، دستخوش نگرانی و غصه هستند. آنها با مشکلات عاطفی بسیاری مواجه اند چرا که نمی‌دانند فرد مورد نظرشان زنده است یا مرده. همچنین این عدم اطمینان می‌تواند برای خانواده‌های چشم‌انتظار پیامدهای حقوقی و مالی هم داشته باشد. نبود تماس حتی می‌تواند خانواده‌ها را در معرض سوءاستفاده‌ کسانی قرار دهد که ادعا می‌کنند اطلاعات یا دسترسی خاصی به فرد مهاجرِ مفقود دارند.

به منظور کاهش چنین مشکلاتی، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ با جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در کشورهای مبدأ، کشورهای واقع در مسیر‌های مهاجرتی و کشورهای مقصد همکاری می‌ کند. این سازمان با مشارکت این جمعیت‌های ملی تلاش می‌ کند تا از طریق ارائه‌ خدمات جستجو، تبادل پیام‌های صلیب سرخ، برقراری تماس تلفنی و دیگر راه‌های ممکن، مانند وب‌ سایت ارتباطات خانوادگی (familylinks.icrc.org) بین مهاجران و خانواده‌های آنها تماس مجدد برقرار نماید.

به تازگی نیز کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در کنار چندین جمعیت ملی اروپایی پروژه‌ای را به نام "پوستر ارتباطات خانوادگی" راه‌اندازی کرده است که در آن در پوسترها و اینترنت تصاویری از اعضای خانواده‌هایی که در اروپا به دنبال مهاجر مفقود خود می‌گردند منتشر می‌شود. (http://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/search-persons.aspx)

به عنوان نمونه در اواسط آبان یک پدر سوری در ترکیه چهره‌ دختر خود را در وب‌ سایت شناخت و آنها توانستند دوباره با هم تماس بگیرند. دختر وی به آلمان پناهنده شده بود، در حالی‌که آنها در زمان فرار از صحنه‌ یک درگیری در اطراف دمشق همدیگر را گم کرده بودند. همچنین در سنگال، تحقیقات کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت ملی صلیب سرخ سنگال نشان داد تعداد خانواده‌هایی که اعضای آنها در زمان مهاجرت مفقود شده‌ اند از تعدادی که پیش‌بینی می‌شد بسیار فراتر است. این دو سازمان با هم یک ارزیابی جامع را انجام دادند تا نیازهای این خانواده‌ها را بهتر درک کرده و نسبت به آن رویکرد مناسبی اتخاذ کنند.

این خانواده‌ها علاوه بر نیاز به دانستن آنچه که بر سر عزیزانشان آمده است به مواردی چون حمایت‌های اجتماعی- اقتصادی، روانی و حقوقی به عنوان بزرگ‌ترین نیازهای خود اشاره کردند. نتایج این تحقیق در اختیار جامعه مدنی و مقامات مربوطه در سنگال قرار گرفت و توزیع گسترده‌تر این نتایج در خارج از کشور هم در دستور کار قرار دارد. تحقیق مشابهی در رابطه با نیازهای خانواده‌های مهاجران مفقود در آمریکای مرکزی (گواتمالا، هندوراس و السالوادور) و نیز مکزیک در شرف اتمام است.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ علاوه بر برقراری ارتباط مجدد مهاجران با خانواده‌هایشان در همراهی با جمعیت‌های ملی کمک‌هایی نظیر دسترسی به مراقبت‌های درمانی، کمک‌های اولیه، خدمات ارتوپدی، آب آشامیدنی، تأسیسات فاضلاب بهسازی شده، منابع بهداشت فردی و اطلاعات لازم برای سفرهای ایمن را نیز به این مهاجران ارائه می‌دهد. این سازمان در چندین کشور هم از مکان‌ های بازداشت مهاجران بازدید کرده تا بر شرایط موجود و طرز رفتار با آنها نظارت داشته باشد.