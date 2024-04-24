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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۵۶

مدیرکل هواشناسی اردبیل خبر داد؛

افزایش ۳۲ درجه‌ای دمای هوا در اردبیل تا هفته آینده

افزایش ۳۲ درجه‌ای دمای هوا در اردبیل تا هفته آینده

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: تا سه شنبه هفته آینده در اردبیل دمای هوا تا ۳۲ درجه سیلسیوس افزایش خواهد یافت.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی از امروز روند افزایش دمای هوا به تدریج در سطح استان آغاز شده و انتظار می‌رود تا روز سه شنبه هفته آینده در تمامی مناطق استان در طول روز هوای گرم حاکم شود.

وی افزود: بنابراین بیشینه دمای هوا در مناطق شمالی تا ۳۲ درجه سلسیوس و در مناطق مرکزی و جنوبی استان تا ۲۵ درجه سلسیوس خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه برای این مدت سامانه‌ بارشی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 6087640

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