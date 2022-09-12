سیاوش محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه با توجه به تغییر جریانات جوی و جنوبی شدن آنها، وزش باد تند تا نسبتاً شدید گرمیج و افزایش محسوس دما به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه که طی امروز آسمان استان کمی تا نیمه ابری، در پارهای از مناطق توأم با وزش باد خزری خواهد بود، افزود: از عصر چهارشنبه با نفوذ سامانه بارشی زودگذری شاهد ابرناکی، وزش تند باد لحظهای، کاهش محسوس دما و در برخی نواحی استان رگبار باران خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به اینکه این سامانه تا روز جمعه در استان فعال خواهد بود، گفت: شهرستانهای مرکزی و جنوبی استان قدری بیشتر تحت تأثیر این سامانه خواهند بود لذا توجه به هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۹ استان اردبیل به هم استانیها توصیه میشود.
محمدی با بیان اینکه طی تغییر جریانات جوی روز پنجشنبه احتمال کاهش دما وجود دارد، ادامه داد: کاهش دمای هوا بین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس در روز پنجشنبه دور از انتظار نیست که با کاهش دما احتمال جاری شدن روان آب موقت در مسیلها، اصابت صاعقه بخصوص در نواحی کوهستانی استان و اختلال در عملیاتهای پروازی فرودگاه اردبیل پیشبینی میشود.
وی افزود: به همشهریان توصیه میشود از چرای احشام در دامنهها و ارتفاعات استان و کوچ عشایر اجتناب کرده و از تردد جادهای به ویژه در نواحی کوهستانی بر اثر کاهش دید و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
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