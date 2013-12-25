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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

تنیس روی میز دسته برتر بزرگسالان؛

عالمیان‌ها همچنان در بالای جدول/ کناره‌گیری لطف الله نسبی بعد از نوروزی

عالمیان‌ها همچنان در بالای جدول/ کناره‌گیری لطف الله نسبی بعد از نوروزی

نوشاد عالمیان در پایان دور دهم مسابقات تنیس روی میز انفرادی دسته برتر بزرگسالان کشور همچنان در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد. برادر وی نیما عالمیان هم در نزدیک‌ترین فاصله به او و در رده دوم ایستاده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تنیس روی میز، روز دوم رقابت‌های تنیس روی میز انفرادی بزرگسالان کشور صبح امروز با برگزاری دورهای هشتم، نهم و دهم در آکادمی بین‌المللی تنیس روی میز پیگیری شد. از مهمترین نکات شروع دیدارهای روز دوم می‎توان به کناره‎گیری میدیا لطف الله نسبی اشاره کرد. این در حالی است که روز گذشته و در پایان دور ششم نیز افشین نوروزی از ادامه حضور در مسابقات کناره‌گیری کرده بود.

بدین ترتیب نتیجه بازی‌های لطف الله نسبی و نوروزی 3 بر صفر به سود حریفان لحاظ خواهد شد.  در هر صورت در آغاز رقابت‌های روز دوم باز هم برادران عالمیان خوش درخشیدند و با برتری در هر سه مسابقه خود، در رده‌های اول و دوم باقی ماندند.

نتایج کامل دیدارهای صبح امروز به شرح زیر است:

دور هشتم:
* طاهرخانی 3 - اخلاق پسند 2
* نوشاد عالمیان 3 - میر الماسی صفر
* نیما عالمیان 3 - عمرانی صفر
* فرقدانی 3 - لطفی صفر
* احدی 3 - مالمیری یک

دور نهم:
* مالمیری 3 - لطفی 2
* نیما عالمیان 3 - اخلاق پسند 2
* احدی 3 - احمدی فر صفر
* طاهرخانی 3 - فرقدانی یک
* عمرانی 3 - میرالماسی 2

دور دهم:
* مالمیری 3 - طاهرخانی صفر
* نیما عالمیان 3 - فرقدانی صفر
* اخلاق پسند 3 - عمرانی صفر
* نوشاد عالمیان 3 - رویین تن صفر
* احمدی فر 3 - لطفی صفر

با این اوصاف و تا این مرحله از مسابقات نوشاد عالمیان با 10 برد پیاپی به تنهایی در صدر قرار دارد و برادرش نیما عالمیان با 9 برد و یک باخت در رده دوم ایستاده است.

دورهای یازدهم تا سیزدهم مسابقات تنیس روی میز انفرادی دسته برتر بزرگسالان عصر امروز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2202411

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