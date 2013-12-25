به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تنیس روی میز، روز دوم رقابت‌های تنیس روی میز انفرادی بزرگسالان کشور صبح امروز با برگزاری دورهای هشتم، نهم و دهم در آکادمی بین‌المللی تنیس روی میز پیگیری شد. از مهمترین نکات شروع دیدارهای روز دوم می‎توان به کناره‎گیری میدیا لطف الله نسبی اشاره کرد. این در حالی است که روز گذشته و در پایان دور ششم نیز افشین نوروزی از ادامه حضور در مسابقات کناره‌گیری کرده بود.

بدین ترتیب نتیجه بازی‌های لطف الله نسبی و نوروزی 3 بر صفر به سود حریفان لحاظ خواهد شد. در هر صورت در آغاز رقابت‌های روز دوم باز هم برادران عالمیان خوش درخشیدند و با برتری در هر سه مسابقه خود، در رده‌های اول و دوم باقی ماندند.

نتایج کامل دیدارهای صبح امروز به شرح زیر است:

دور هشتم:

* طاهرخانی 3 - اخلاق پسند 2

* نوشاد عالمیان 3 - میر الماسی صفر

* نیما عالمیان 3 - عمرانی صفر

* فرقدانی 3 - لطفی صفر

* احدی 3 - مالمیری یک

دور نهم:

* مالمیری 3 - لطفی 2

* نیما عالمیان 3 - اخلاق پسند 2

* احدی 3 - احمدی فر صفر

* طاهرخانی 3 - فرقدانی یک

* عمرانی 3 - میرالماسی 2

دور دهم:

* مالمیری 3 - طاهرخانی صفر

* نیما عالمیان 3 - فرقدانی صفر

* اخلاق پسند 3 - عمرانی صفر

* نوشاد عالمیان 3 - رویین تن صفر

* احمدی فر 3 - لطفی صفر

با این اوصاف و تا این مرحله از مسابقات نوشاد عالمیان با 10 برد پیاپی به تنهایی در صدر قرار دارد و برادرش نیما عالمیان با 9 برد و یک باخت در رده دوم ایستاده است.

دورهای یازدهم تا سیزدهم مسابقات تنیس روی میز انفرادی دسته برتر بزرگسالان عصر امروز برگزار خواهد شد.