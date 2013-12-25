به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده پس از صحبت‌های امیر عابدینی گفت: با توجه به صحبت‌های مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در برنامه نود و به دنبال آن در برخی از رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها، فدراسیون فوتبال اعلام می کند که در صورت وجود مدارک و مستنداتی که از سوی ایشان در این برنامه تلویزیونی و سایر رسانه ها اعلام شده است، آماده انجام وظایف قانونی خود و پیگیری امور بوده و علاوه بر آن در صورت وجود ادله، ارکان قضایی فدراسیون این موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

به گزارش مهر، امیر عابدینی در روزهای گذشته از وجود فساد در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خبر داده بود. عابدینی همچنین از پیشنهاد فردی در فوتبال به او خبر داده بود که در ازای دریافت یک و نیم میلیارد تومان قصد داشته داماش را به رده ششم جدول برساند.