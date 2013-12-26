فریبا محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابات کمیته ملی المپیک ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: سردرگم بودند و به تعویق افتادن انتخابات کمیته ملی المپیک باعث شده تا بسیاری از کارها در این کمیته با چالش مواجه شود. با این حال چیزی که برای ما اعضای مجمع جای سوال دارد آیین نامه مجمع است که کاملا مبهم به نظر می‌رسد.

وی اضافه کرد: در اینکه ما به آیین‌نامه نیاز داشتیم، تردیدی نیست و از اعضای هیات اجرایی نیز تشکر می‌کنم ولی بندهایی که در این آیین‌نامه قرار دارد آن را از حالت آیین‌نامه خارج کرده و تا حدود زیادی آن را به اساسنامه تبدیل کرده است.

رئیس فدراسیون اسکیت در این خصوص یادآور شد: به عنوان مثال، بندی را قرار داده‌اند که شش ماه باید از مدت ریاست فدراسیون‌ها گذشته باشد. ما باید به دنبال ایجاد آرامش باشیم و هیات اجرایی باید آن را فراهم کند. به نظرم این بحث شش ماه تا حدی زیادی روسای فدراسیون‌ها را زیر سوال برده است.

محمدیان خطاب به اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: روسای فدراسیون‌ها همان افرادی هستند که اعضای کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی را انتخاب کرده‌اند. اگر رئیس فدراسیون قادر به انتخاب نماینده خود نباشد که اصلا شایسته ریاست بر فدراسیون نیست.

وی همچنین عنوان کرد: کمیته ملی المپیک سفیر بین‌المللی ورزش ایران است و باید الگوی آرامش و شایسته سالاری در ورزش باشد. هیات اجرایی باید اجازه دهد که فدراسیون‌ها خودشان تصمیم گیری کنند و این درست نیست که به برخی‌ها اجازه حضور ندهیم.

رئیس فدراسیون اسکی در پایان گفت: مجمع یک نوع تمرین دموکراسی است و در این باره کمیته ملی المپیک باید سرآمد همه باشد نه اینکه اگر در زمان انتخابات یک رئیس فدراسیون در ایران حضور نداشته باشد و به نماینده وی اجازه شرکت را ندهند.