به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان که هم اکنون در مجمع سالانه شورای المپیک آسیا در فیلیپین حضور دارد ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی اینچئون و المپیک نوجوانان به هیچ عنوان صلاح نیست که انتخابات کمیته ملی المپیک حتی برای یک روز به تعویق بیفتد. به هر ترتیبی شده انتخابات را در تاریخ و ساعت اعلام شده برگزار می کنیم.

وی ادامه داد: دغدغه تمام اهالی ورزش و ورزش دوستان در خصوص انتخابات این کمیته که تا حدود زیادی برنامه های ورزش بخصوص بخش قهرمانی فدراسیونهای المپیکی و آسیایی را تحت الشعاع قرار داده طبیعی و به حق است. هر روز و ساعتی که از دست بدهیم از ظرفیت و توانمان برای نتیجه گیری مطلوب در بازیهای پیش رو می کاهد.

وی در خصوص خبری که در خصوص طرح بررسی وضعیت استقلال کمیته ملی المپیک چند کشور از جمله ایران در این مجمع عمومی منتشر شده اظهار داشت: بعد از اصلاح و تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک طبیعی است که گزارشات روند اصلاح اساسنامه کشورمان در این مجمع مطرح گردیده و اعلام گردد که انتخابات این کمیته با اساسنامه جدید و منطبق با کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا برگزار می شود. در گفتگوی کوتاهی هم که امشب با شیخ احمد الفهد الصباح رئیس شورای المپیک آسیا داشتم اعلام کردم که خوشبختانه جو خوبی در ورزش ایران حاکم شده و همه مسایل برای برپایی انتخابات سالم و عادلانه مهیاست.

افشارزاده یادآور شد: در این دیدار به همکاری خوب و صمیمانه وزیر ورزش و مجموعه وزارت ورزش و جوانان و همچنین ارگانهای ذیربط دیگر برای تحقق انتخاباتی کاملا دموکراتیک اشاره کردم و اعلام کردم که اعضای مجمع عرم خود را برای برپایی این انتخابات سرنوشت ساز جزم کرده اند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه خواست رئیس شورای المپیک آسیا نیز برپایی بموقع و بدون تاخیر انتخابات کشورمان است چرا که او به قدرت ورزش ایران بعنوان یکی از پنج کشور برتر آسیا ایمان دارد و قول داده که حمایت خود از ورزش کشورمان را بیش از پیش و دو چندان نماید.