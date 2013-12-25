مدیریت عالی هرمزگان با زیاده خواهی ها برخورد می کند/ نباید تفاوتی میان رسانه ها قائل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئين تقدير و معارفه سرپرست سابق و جديد روابط عمومي استانداري با حضور مرتضي حقيري زاده مشاور عالي استاندار هرمزگان، دكتر محمود رئوفي مشاور استاندار و احمد نفيسي مشاور فرهنگي استاندار و همچنين با حضور مجموعه رسانه ها و روابط عمومي هاي استان هرمزگان برگزار شد.

مرتضي حقيري زاده مشاور عالي استاندار هرمزگان در اين مراسم اظهار داشت: رسیدن به اهداف ترسیم شده از سوی دولت تدبیر و امید نیازمند عمل گرایی و دوری از شعارگرایی و تبلیغ است.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی برای روابط عمومی های ادارات برای روزآمدی آنها و تعامل با تمامی رسانه ها را به عنوان دو خط مشی مهم و راهبرد آینده روابط عمومی استانداری هرمزگان معرفی و اضافه کرد: باید با عبرت گرفتن از گذشته و دوری از دردهایی که پیش از این وجود داشته، مسیر حرکت به سمت آینده ای روشن و رسیدن به فضای پر نشاط برای مردم را هموار کرد.

مشاورعالی استاندارهرمزگان تاکید کرد: در دوران جدید هیچ تفاوتی نباید بین رسانه ها قائل شد و مفاهیمی نورچشمی و رانت خواری نیز اگر وجود داشته باید از بین برود و با همه با مساوات رفتار شود.

حقیری زاده تصریح کرد: بدون تردید افراد پاک و بدون غل و غش در برابر اتهامات آسیب پذیر نخواهند بود و هیچ گونه نگرانی نخواهند داشت و مدیریت عالی استان نیز در مقابل زیاده خواهی ها و باج خواهی ها با قدرت برخورد خواهد کرد.

وی همچنین به افرادی که در هر رده و مقامی با مردم سر و کار دارند توصیه کرد:با مردم به گونه ای مهربانانه رفتار شود و در اطلاع رسانی نیز صادقانه و بدون حاشیه و همراه با تدبیر و اعتدال باشد تا در دل مردم امیدواری ایجاد گردد.

حقیری زاده یادآور شد: دولت تدبیر و امید و مدیریت استان با هیچکس از قبل مشکلی ندارد و انسان مداری را محور فعالیت های خود قرار می دهد.

مشاور عالی استاندار هرمزگان در معرفی مسعود پاکزاد که به تازگی با ابلاغ استاندار به سمت سرپرست روابط عمومی استانداری معرفی شده وی را فردی وحدت گرا دانست که افکار تفرقه انگیز در ذهن نداشته و به مردم و اصحاب رسانه با گشاده رویی مواجه شده و در صدد خدمت هرچه بیشتر است.

مشاور فرهنگی استاندار هرمزگان نیز در این آیین اظهار امیدواری کرد: تصویر جدیدی از روابط عمومی استانداری ارائه شود .

احمد نفیسی متذکر شد: به دلیل دوری ناخواسته از سیستم اداری، نمی تواند درباره گذشته استانداری قضاوتی داشته باشد اما انتظار می رود دستگاه اداری و اجرایی در این دوره ،مدرس اخلاق و ادب در سیاست بوده و خاطره های رنج آور گذشته را از اذهان پاک کند.

وی اضافه کرد: حرکت بر مدار اخلاق در دولت جدید یک شعار نیست و پیگیری و برگزاری مراسم تقدیر برای مسوولان گذشته و اجازه استفاده از خانه سازمانی تا پایان سال تحصیلی برای آنان را از مصادیق پایبندی عملی به اخلاق است.

رئیس خانه مطبوعات استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار داشت: ارتباط رسانه و روابط عمومی ها نباید دچار گسست باشد و روابط عمومی ها به عنوان نماینده یک سازمان و بخشی از مردم و رسانه ها به عنوان نماینده بخش وسیع تری از مردم باید بتوانند سطح عالی از تعامل صحیح را به نمایش بگذارند.

شیرزاد عزتی بازگشت به ریل قانون و شفافیت و اخلاق را انتظاری به حق در دوران مدیریتی جدید دانست و یادآور شد:از مدیریت عالی استان نیز انتظار می رود فضای نقادی بیش از پیش فراهم شود.

به گفته رئیس خانه مطبوعات هرمزگان انعکاس اخبار غیرواقعی و شکل گیری برخی ارتباطات غیرشفاف از آسیب هایی بوده که از این پس باید اصلاح شود.

وی همچنین پیش بینی مجراهای مشخص برای دریافت اخبار در مواقع بحران را از دیگر خواسته های اصحاب رسانه دانست.

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات هرمزگان نیز در سخنانی از غیرتخصصی بودن عرصه اطلاع رسانی به عنوان یک آسیب جدی نام برد و بر لزوم اجرای برنامه های جامع در این زمینه تاکید کرد.

مرتضی ضعیفی راست گویی و صداقت با مردم در فرآیند اطلاع رسانی از سوی روابط عمومی ها را موضوعی مهم معرفی کرد که باید دوباره احیا و تقویت شود.

وی همچنین خواستار پیش بینی مکانیزمی برای ایجاد تغییرات در روابط عمومی در بستر شورای هماهنگی روابط عمومی ها شد.

سرپرست سابق روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان نیز پیگیری و تحقق خواسته های رسانه ها ،تقویت ارتباط با خبرنگاران را از دستاوردهای دوران مسئولیت خود معرفی کرد.

سرپرست جدید روابط عمومی استانداری هرمزگان نیز در پایان این آئین اظهار داشت: در اولین اقدام ،اتاق فکر روابط عمومی استانداری تشکیل خواهد شد و ارتقای جایگاه شورای هماهنگی روابط عمومی ها نیز در دستور کار خواهد بود.

مسعود پاکزاد تاکید کرد:حوزه فرهنگ و روابط عمومی نباید سیاست زده باشد و مدیریت جدید روابط عمومی استانداری هرمزگان نیز بر همین محور حرکت خواهد کرد.

وی اعتدال و حرکت بر اساس خرد جمعی را راهبرد اصلی حوزه مسئولیتی جدید خود دانست و بر ضرورت پرهیز از هرگونه افراط و تفریط تاکید کرد.

وی تقویت رسانه ها، تهیه بانک اطلاعاتی از سرمایه گذاران هرمزگانی خارج کشور جهت معرفی به استاندار ،صیانت از نام و هویت خلیج فارس و انعکاس صادقانه عملکرد مدیران را از اولویت های کاری خود اعلام کرد.