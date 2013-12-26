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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۵۱

اخوان المسلمین الجزایر:

تروریستی خواندن اخوان المسلمین به مثابه مشروعیت بخشیدن به کشتار است

تروریستی خواندن اخوان المسلمین به مثابه مشروعیت بخشیدن به کشتار است

اخوان المسلمین الجزایر اعلام کرد که معرفی اخوان المسلمین مصر به عنوان یک گروه تروریستی به مثابه مشروعیت بخشی به کشتار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "عبدالرزاق مقری" یکی از اعضای اخوان المسلمین الجزایر در واکنش به اقدام اخیر دولت مصر مبنی بر معرفی اخوان المسلمین این کشور به عنوان یک گروه تروریستی گفت: این اقدام مشروعیت بخشیدن به کشتار و سرکوب آزادی است و خطری برای آینده مصر به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: در شرایطی فعلی نگرانی برای مصر و نه اخوان المسلمین وجود دارد چرا که اخوانی ها توانایی صبر و مقاومت در شرایط مختلف را دارند. آنچه در مصر روی می دهد فرصت ها برای حل و فصل سیاسی تنش ها در این کشور را از بین می برد.

مقری در ادامه نسبت به خطرات و پیامدهای تحولات اخیر مصر برای منطقه و جهان هشدار داد و اعلام کرد: بحران اوضاع در کشوری که دارای 90 میلیون جمعیت است یعنی اینکه خطر آن بر تمامی کشورهای منطقه و همچنین کشورهای غربی سایه می افکند.

کد مطلب 2203005

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