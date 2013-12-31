به گزارش خبرنگار مهر، ابراز پیامهای همدردی و حمایت همه ورزشکاران و قهرمانان سراسر جهان از میشائیل شوماخر، قهرمان افسانهای فرمول یک با واکنش خانواده وی همراه شد و آنها با ارسال پیامی از همه طرفداران شوماخر قدردانی کردند. در متن این بیانیه آمده است:
خانواده میشائیل شوماخر این تصویر را همراه با پیام خود منتشر کردهاند
ما میخواهیم از تیم پزشکی که میدانیم برای نجات او همه کار خواهند کرد تشکر کنیم. همچنین از این طریق قصد داریم از همه مردم سراسر جهان که با ارسال پیامهای خود به همدردی با ما پرداختهاند و آرزوی سلامتی میشائیل را دارند تشکر کنیم.
از همه رسانهها خواهش میکنیم که به حریم خصوصی ما احترام بگذارند. البته از آنها به خاطر حمایتهایی که داشته اند تشکر و قدردانی میکنیم.
میشائیل روز دوشنبه هنگام اسکی در کوههای فرانسه دچار ضربه مغزی شد و در بیمارستانی در این کشور به حالت کما به سر میبرد.
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