استاندار البرز سانحه تصادف زائران هشتگرد به مشهد را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری ضمن تسلیت به مناسبت رحلت جانگذار حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امامان معصوم امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار داشت: حادثه تصادف شب گذشته که طی آن 11 کشته مجروح بر جای گذاشت دل شهروندان البرزی را به درد آورد.



وی افزود: این حادثه ناگوار را به خانواده معزز بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای درگذشتگان از درگاه خداوند متعال مغفرت آرزو دارم.

در پی برخورد یک دستگاه کامیون با اتوبوس حامل زائران حرم بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) که از استان البرز به سمت مشهد مقدس در حال حرکت بودند، در کیلومتر 21 جاده دامغان به شاهرود در ساعت 23:40 دقیقه دوشنبه شب، یازده نفر کشته و 22 نفر مجروح شدند.

9 نفر از حادثه دیدگان به علت شدت جراحات وارده بر اثر سوختگی به بیمارستان سوانح سوختگی شهید زارع ساری منتقل و دیگر مصدومان در بیمارستانهای ولایت دامغان و امام حسین (ع) شاهرود تحت درمان قرار دارند.

علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلو از سوی راننده کامیون اعلام شد.



