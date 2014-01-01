محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون تکواندو صبح امروز چهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و طی آن سیدمحمد پولادگر با کسب 34 رای از 38 آرای ماخوذه به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. پولادگر سالهاست به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو فعالیت می کند. در این مجمع محمدمهدی اسعدی 2 رای کسب کرد و دو رای هم سفید به صندوق انداخته شد.

هادی ساعی یکی از گزینه های اصلی ریاست فدراسیون تکواندو بود که با وجود تلاش بسیار نتوانست مجوز شرکت در انتخابات را بگیرد و از حضور در مجمع محروم شد. سهرابی ، بسحاق و فرهادیان نیز از حضور در انتخابات ریاست انصراف داده بودند. خدامرادی نیز به دلیل بازنشستگی در انتخابات حاضر نشد.

از 45 نفری که در مجمع فدراسیون تکواندو حق رای داشتند هیات های سیستان، هرمزگان و ایلام که با سرپرست اداره می شوند حق رای نداشتند. سرپرست فدراسیون هم حق رای نداشت. نماینده داوران و هیات تکواندو تهران هم در مجمع حضور نداشتند. خانم سروی نیز به دلیل پایان دوره در این انتخابات شرکت نکرد تا تعداد آرا به 38 رای برسد.