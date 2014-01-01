  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

در غیاب هادی ساعی؛

محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو ماند

محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو ماند

مجمع فدراسیون تکواندو با انتخاب سیدمحمد پولادگر به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون به پایان رسید. پولادگر در شرایطی به عنوان رئیس در فدراسیون باقی ماند که هادی ساعی به عنوان یکی از جدی ترین رقبای او نتوانست مجوز قانونی حضور در انتخابات را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون تکواندو صبح امروز چهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و طی آن سیدمحمد پولادگر با کسب 34 رای از 38 آرای ماخوذه به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. پولادگر سالهاست به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو فعالیت می کند. در این مجمع محمدمهدی اسعدی 2 رای کسب کرد و دو رای هم سفید به صندوق انداخته شد.

هادی ساعی یکی از گزینه های اصلی ریاست فدراسیون تکواندو بود که با وجود تلاش بسیار نتوانست مجوز شرکت در انتخابات را بگیرد و از حضور در مجمع محروم شد. سهرابی ، بسحاق و فرهادیان نیز از حضور در انتخابات ریاست انصراف داده بودند. خدامرادی نیز به دلیل بازنشستگی در انتخابات حاضر نشد.

از 45 نفری که در مجمع فدراسیون تکواندو حق رای داشتند هیات های سیستان، هرمزگان و ایلام که با سرپرست اداره می شوند حق رای نداشتند. سرپرست فدراسیون هم حق رای نداشت. نماینده داوران و هیات تکواندو تهران هم در مجمع حضور نداشتند. خانم سروی نیز به دلیل پایان دوره در این انتخابات شرکت نکرد تا تعداد آرا به 38 رای برسد.

کد مطلب 2206101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها