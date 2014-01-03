به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور عصر پنجشنبه در کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف است که باید با شناسایی این ظرفیت‌ها برای استفاده بهتر از آن گام برداریم.

وی به اهمیت بسیار بالای تدوین آمایش سرزمینی استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: پیشرفت شتابان استان بوشهر و همچنین رفع مشکلات توسعه‌ای استان از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

لزوم تدوین سند آمایش سرزمینی برای توسعه متوازن و پایدار استان

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر بر لزوم تدوین سند آمایش سرزمینی برای توسعه متوازن و پایدار استان تاکید کرد و افزود: برای تدوین سند آمایش استان بوشهر از سال 85 قدم‌هایی برداشته شد ولی این طرح به طور کامل اجرا نشد.

وی تصریح کرد: این طرح در استفاده بهتر و مناسب‌تر از ظرفیت‌های موجود در استان بوشهر و شتاب بخشیدن به سرعت توسعه استان نقشی بسیار مهم و اساسی دارد و چهار نشست نیز تاکنون با حضور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر بدین منظور برگزار شده است.

طرح آمایش سرزمینی بهترین سند توسعه و پیشرفت هر منطقه است

عوض‌پور با اشاره به تلاش‌های استاندار بوشهر برای اجرای این طرح، بیان داشت: حضور حسین آرامی معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری، مسعود نصوری مدیرعامل پارس جنوبی و سالاری استاندار بوشهر در اجرای این طرح اهمیت زیادی دارد و باعث سرعت بخشیدن به اجرای ان می‌شود.

وی از طرح آمایش سرزمینی به عنوان بزرگترین و بهترین سند توسعه و پیشرفت هر استان و شهرستان و منطقه یاد کرد و گفت: اولویت‌های هر استان بر اساس این طرح مشخص می‌شود و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس صورت خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر بر لزوم تشکیل ستاد راهبردی برای تسریع در تدوین سند آمایش سرزمینی استان بوشهر تاکید کرد و افزود: تدوین سند آمایش سرزمینی باعث توسعه یک‌نواخت استان بوشهر می‌شود و شاهد توزیع عادلانه بودجه و امکانات در هر شهرستان و منطقه خواهیم بود.