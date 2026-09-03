به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سند آمایش سرزمین اظهار کرد: این سند باید بهعنوان چارچوب اصلی برنامهریزی و تصمیمگیری دستگاههای اجرایی استان مورد توجه قرار گیرد و طرحهای توسعهای بر اساس ظرفیتها و مزیتهای نسبی مناطق دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت قانونمداری در تصمیمات شورای برنامهریزی و توسعه استان یادآور شد: تمامی تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چارچوب قوانین و مقررات، اسناد بالادستی و ضوابط مربوطه اتخاذ شود و هیچ تصمیمی نباید خارج از حدود اختیارات قانونی شورا باشد.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت راهبردی سواحل استان بوشهر افزود: حفاظت از اراضی و حریم ساحلی از اولویتهای جدی مدیریت استان بهشمار میرود و ضروری است ضمن بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای اقتصادی، گردشگری و دریامحور، از تغییر کاربریهای غیرضروری و توسعههای فاقد پشتوانه کارشناسی جلوگیری شود.
زارع تأکید کرد: توسعه پایدار استان مستلزم ایجاد توازن میان حفاظت از منابع و اراضی ساحلی و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای اقتصادی آن است و تمامی دستگاههای اجرایی باید اقدامات خود را در چارچوب سند آمایش و ضوابط قانونی دنبال کنند.
توسعه پایدار استان از مسیر برنامهریزی آمایشی و حفاظت هوشمندانه از منابع سرزمینی می گذرد
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: توسعه پایدار استان بوشهر از مسیر برنامهریزی آمایشی و حفاظت هوشمندانه از منابع سرزمینی، بهویژه سواحل، میگذرد و شورای برنامهریزی و توسعه استان باید بر اجرای دقیق سند آمایش و انطباق طرحهای توسعهای با این سند نظارت جدی داشته باشد.
در این نشست، ۲۱ طرح که از کارگروه امور زیربنایی و دبیرخانه شورا به جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان ارسال شده بود، بررسی شدند که ۱۳ طرح به تصویب رسید و ۸ طرح نیز نتوانست رای حد نصاب شورای برنامهریزی و توسعه استان را بدست بیاورد و برای بررسی بیشتر به دبیرخانه عودت داده شد.
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