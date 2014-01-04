به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، روز پنج‌شنبه اعلام شد این کارگردان مشهور و بازیگر شناخته شده که با هم در پنج فیلم همکاری داشته‌اند و اکنون شاهد نمایش جدیدترین فیلمشان یعنی "گرگ وال استریت" در سینماهای آمریکا هستند، به مناسبت دستاوردهای مشترک سینمایی شان جایزه طلایه‌دار جشنواره فیلم سانتا باربارا را دریافت می‌کنند.

این جایزه ششم فوریه (17 بهمن) در بیست و نهمین دوره این جشنواره که از 30 ژانویه تا 9 فوریه برگزار می شود در تئاتر تاریخی آرلینگتون سانتا باربارا به این دو چهره سینمایی اهدا خواهد شد.

جایزه طلایه‌دار سینما برای تقدیر از افرادی اهدا می شود که با تلاش حرفه‌ای خود و با تن دادن به ریسک های هنری نقشی تاثیرگذار و منحصر به فرد در صنعت سینما داشته اند.

امی آدامز، ژان دوژاردن و برنیس بژو، نیکول کیدمن، ورا فارمیگا، پیتر سارسگارد، استنلی توچی، کریستوفر والتس و ریان گاسلینگ از جمله برندگان پیشین این جایزه هستند.

راجر دارلینگ مدیر این جشنواره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: همکاری اسکورسیزی و دی کاپریو یادآور همکاری‌های بزرگ دیگری چون همکاری جان فورد و جان وین، فلینی و ماسترویانی، جان هوستون و بوگارت و حتی اسکورسیزی و دنیرو است.

دی کاپریو سال پیش قرار بود جایزه ریویرا آمریکن جشنواره سانتا باربارا را برای بازی در "جانگوی رها شده" ساخته کوئنتین تارانتینو دریافت کند که در لحظه آخر از شرکت در این برنامه به دلیل برنامه‌های فشرده اش بازماند.

پیش از این اعلام شده بود جوایز دیگر جشنواره سانتاباربارا به این ترتیب اهدا خواهد شد:

فارست ویتاکر بازیگر اصلی فیلم "پیشخدمت" ساخته لی دانیلز با اهدای جایزه کرک داگلاس برای بازی در فیلمی فوق العاده و اوپر وینفری برای بازیگر زن مکمل با اهدای جایزه مونته سیتو

رابرت ردفورد بازیگر اصلی فیلم "همه چیز از دست رفته است" ساخته جی سی شاندور با اهدای جایزه ریویرا

کیت بلانشت بازیگر زن اصلی فیلم "یاسمن آبی" ساخته وودی آلن با اهدای جایزه اجرای بی نظیر سال

اما تامپسون بازیگر اصلی زن فیلم "نجات آقای بنکس" ساخته جان لی هنکاک با اهدای جایزه استاد مدرن

علاوه بر این جایزه ذوق هنری نیز به دانیل برول (حمله)، آدل اگزارکوپولوس (آبی گرم ترین رنگ است)، اسکار ایزاک (درون لوین دیویس)، مایکل بی.جوردن (ایستگاه فروتویل)، بری لارسون (کوتاه مدت 12)، جارد لتو (کلوب خریداران دالاس) و جون اسکوییب (نبراسکا) اهدا خواهد شد.