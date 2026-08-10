پیام تبریک رئیس مجلس به سرلشکر عبداللهی و سرتیپ کیومرث حیدری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتصاب سرلشکر خلبان علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک گفت و تاکید کرد: حضور موثر جنابعالی در فرماندهی جنگ تحمیلی سوم و نمایش اقتدار نیروهای مسلح جان بر کف ایران اسلامی، برگ زرینی در کارنامه شماست.

متن پیام تبریک قالیباف به شرح ذیل است:

«برادر ارجمندم، سرلشکر خلبان علی عبداللهی

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید، قرار گرفتن در جایگاهی چنین خطیر و راهبردی، آن هم در امتداد مسیر فرماندهان بزرگی همچون سرلشکر شهید باقری و سرلشکر شهید موسوی که پیش از شما پرچمدار این سنگر بوده‌اند و جان خویش را در راه دفاع از اسلام، استقلال و سربلندی ایران عزیز تقدیم کرده‌اند، مسئولیتی سنگین و در عین حال پرافتخار است.

حضور موثر جنابعالی در فرماندهی جنگ تحمیلی سوم و نمایش اقتدار نیروهای مسلح جان بر کف ایران اسلامی، برگ زرینی در کارنامه شماست.

سوابق ارزنده، تجربه طولانی در عرصه‌های مختلف فرماندهی و مدیریتی، روحیه شجاعت، مسئولیت‌پذیری و شناخت عمیق جنابعالی از اقتضائات دفاعی و امنیتی کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای پذیرش این مأموریت بزرگ است. امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به فرماندهانی نیاز دارند که در کنار اقتدار و صلابت، میدان را به‌درستی بشناسند و در لحظه‌های دشوار، مسئولیت تصمیم‌های بزرگ را شجاعانه بر دوش بکشند.

امید آنکه به برکت خون شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جان برکف جنگ تحمیلی سوم و در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، پرچم اقتدار و امنیت ایران عزیز، استوارتر از همیشه برافراشته بماند.

این مسئولیت را به شما برادر عزیزم تبریک عرض می کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همه نیروهای مسلح کشورمان را مسالت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی»

پیام تبریک قالیباف به سرتیپ کیومرث حیدری

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پیامی به مناسبت انتصاب سرتیپ کیومرث حیدری به جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ارتش قهرمان، شهدای جان برکفی را در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سوم تقدیم میهن عزیزمان کرد که برکت خون پاک آن دلاورمردان پشتوانه شما در این مسیر مقدس خواهد بود.

متن پیام به این شرح است:

«برادر ارجمند، امیر سرتیپ کیومرث حیدری

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

این مسئولیت، ادامه راه مردانی است که به ندای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران برخاستند و در مکتب امام شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، این رسالت را تا پای جان دنبال کردند.

تجربه ارزشمند جنابعالی در فرماندهی نیروی زمینی ارتش و حضور موثر در پاسداری از میهن عزیزمان در جنگ تحمیلی سوم، پشتوانه‌ای گران‌بها برای این مسئولیت است. امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروهای مسلح و در پرتو رهنمودهای رهبر رشید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی گام‌های بلندی در مسیر تقویت توان دفاعی و امنیت ایران اسلامی برداشته شود.

ارتش قهرمان، شهدای جان برکفی را در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سوم تقدیم میهن عزیزمان کرد که برکت خون پاک آن دلاورمردان پشتوانه شما در این مسیر مقدس خواهد بود.

توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال مسالت دارم.»