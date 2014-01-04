تخریب کلی 824 واحد مسکونی در زلزله بستک

حامد ذاکری در گفتگو با مهر در خصوص زلزله روز پنجشنبه در بستک، اظهار داشت: تاکنون بازدید از 2500 واحد مسکونی در این شهر انجام گرفت که از این تعداد 824 واحد آسیب جدی دیده است و نیاز به احداث دوباره بنا است.

وی با بیان اینکه 498 واحد هم نیاز به تعمیر دارد، گفت: هنوز کارکارشناسی ما بر روی واحدها به اتمام نرسیده است و بطور حتم تعداد این واحدها به خصوص در بخش تعمیراتی افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان با اشاره به اینکه برای تعیین وام و شروع ساخت و ساز نیاز به مصوبه هیئت دولت داریم، افزود: کار را با شناسایی واحدها شروع کردیم و منتظر مصوبه دولت برای آوار برداری و بازسازی واحدها هستیم.

ذاکری تصریح کرد: در این شهر بین 30 تا 35 درصد از خانه ها بافت فرسوده، تاریخی و قدیمی هستند و عمده مصالح بکار رفته در خانه‌ها خشت و گل و سنگ است بنابراین اغلب خانه‌ها تخریب شد.

وی با بیان اینکه مساحت خانه‌ها در این شهر زیاد است، گفت: عمده آسیب متوجه شهر بستک شده است و روستاهای اطراف با زیان مواجه نشدند به همین جهت پس از زلزله همکاران بنیاد مسکن در شهر مستقر شدند تا آسیب‌ها را شناسایی کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان خاطر نشان کرد: برای عملیات عمرانی شهر به 12 محله تبدیل شد و شناسایی و کار کارشناسی برای برآورد میزان خسارات انجام گرفت.