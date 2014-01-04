برداشت گوجه فرنگی از مزارع هشت بندی میناب آغاز شد

عون نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سطح زیر کشت محصول گوجه فرگی دو هزار و 700 هکتار است که سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

عون نکویی بیان داشت: به طور متوسط از هر هکتار گوجه فرنگی 30 تن محصول برداشت می شود و پیش بینی می شود از این سطح 81 هزار تن محصول برداشت شود.

وی افزود: بیشترین ارقام کشت شده گوجه فرنگی شامل : سانسیت ، کومو دور، متین توران، فولاد ، رها و هرمز ، زبلا و یاقوت است.

نکویی گفت: روش کاشت این محصول غیر مستقیم و از طریق تولید و کاشت نشاء انجام می شود گوجه فرنگی تولید شده در این بخش با داشتن ویژگی هایی از قبیل کیفیت و بازار پسندی بالا علاوه بر تامین گوجه فرنگی در سطح کشور بخشی از محصولات نیز به خارج از کشور صادر می شود.

عمده محصول تولیدی به میادین میوه و ترباره تهران ارسال می شود و همچنین مشهد، تبریز، رشت، اردبیل و ارومیه از بازار های عمده دیگر ارسال این محصول است.

عملیات انتقال کاشت نشاء در اواخر شهریور انجام می شود که نشاء کاشته شده توسط کشاورزان در سالهای جاری عموماً مکانیزه بوده است. همچنین برداشت محصول تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی گفت: در راستای تولید محصول سالم گوجه فرنگی از ناظرین کشاورزی در این بخش استفاده می شود و در این راستاکلاس و کارگاه ههای اموزشی و ترویجی برای دویست نفر از کشاورزان توسط جهاد کشاورزی برگزار شده است.