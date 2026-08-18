به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در نشست مشترک با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت که با حضور سید محمد پاکمهر و محمد مهدی شهریاری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و هادی رجایی نیا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شد، مجموعهای از مسائل، ظرفیتها و اولویتهای بخش صنعت، معدن و سرمایهگذاری استان را در سطح ملی پیگیری کرد.
در این نشست، ضمن بررسی موانع پیشروی واحدهای صنعتی و معدنی و الزامات تقویت زیرساختهای تولید، موضوعاتی از جمله تأمین پایدار انرژی صنایع، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، رفع موانع فعالیت معادن و پشتیبانی از صنایع پیشران استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تسریع در اجرای نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی خراسان شمالی با مشارکت ایدرو، شرکت تاچکو و واحدهای صنعتی استان نیز بهعنوان یکی از طرحهای مهم در مسیر تقویت زیرساخت انرژی و کاهش آسیبپذیری تولید در برابر ناترازی برق، مورد تأکید قرار گرفت.
نوری با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی بدون زیرساخت پایدار انرژی و رفع گلوگاههای زنجیره تولید امکانپذیر نیست، اظهار کرد: رویکرد استان در حوزه صنعت، عبور از مسائل روزمره و حرکت به سمت ایجاد زیرساختهای پایدار، تقویت صنایع پیشران و فعالسازی ظرفیتهای مغفول سرمایهگذاری است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت شرکت آلومینای ایران در اقتصاد استان، تأمین مستمر مواد ناریه مورد نیاز معادن و استمرار عملیات استخراج را از الزامات حفظ پایداری تولید این مجموعه دانست و بر ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه تأکید کرد.
استاندار خراسان شمالی افزود: هر گلوگاه در زنجیره تولید، صرفاً یک مسئله بخشی نیست؛ بلکه میتواند بر اشتغال، سرمایهگذاری، درآمد و پایداری فعالیتهای اقتصادی استان اثر بگذارد؛ از اینرو رفع این موانع نیازمند تصمیمگیری و پشتیبانی مؤثر در سطح ملی است.
در ادامه، سید محمد پاکمهر و محمد مهدی شهریاری نیز با تشریح بخشی از مطالبات بخش تولید و معدن استان، بر ضرورت تقویت حمایتهای وزارت صمت از طرحهای پیشران، تسریع در تعیین تکلیف پروژههای زیرساختی و رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی تأکید کردند و خواستار پیگیری ویژه مسائل استان در سطح ملی شدند.
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