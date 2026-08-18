  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۲

نوری: ظرفیت‌های مغفول سرمایه‌گذاری خراسان شمالی باید فعال شود

نوری: ظرفیت‌های مغفول سرمایه‌گذاری خراسان شمالی باید فعال شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول سرمایه‌گذاری، نیازمند رفع موانع تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعتی استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در نشست مشترک با سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت که با حضور سید محمد پاکمهر و محمد مهدی شهریاری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و هادی رجایی نیا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شد، مجموعه‌ای از مسائل، ظرفیت‌ها و اولویت‌های بخش صنعت، معدن و سرمایه‌گذاری استان را در سطح ملی پیگیری کرد.

در این نشست، ضمن بررسی موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی و معدنی و الزامات تقویت زیرساخت‌های تولید، موضوعاتی از جمله تأمین پایدار انرژی صنایع، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع فعالیت معادن و پشتیبانی از صنایع پیشران استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تسریع در اجرای نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی خراسان شمالی با مشارکت ایدرو، شرکت تاچکو و واحدهای صنعتی استان نیز به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم در مسیر تقویت زیرساخت انرژی و کاهش آسیب‌پذیری تولید در برابر ناترازی برق، مورد تأکید قرار گرفت.

نوری با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی بدون زیرساخت پایدار انرژی و رفع گلوگاه‌های زنجیره تولید امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: رویکرد استان در حوزه صنعت، عبور از مسائل روزمره و حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های پایدار، تقویت صنایع پیشران و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول سرمایه‌گذاری است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت شرکت آلومینای ایران در اقتصاد استان، تأمین مستمر مواد ناریه مورد نیاز معادن و استمرار عملیات استخراج را از الزامات حفظ پایداری تولید این مجموعه دانست و بر ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی افزود: هر گلوگاه در زنجیره تولید، صرفاً یک مسئله بخشی نیست؛ بلکه می‌تواند بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، درآمد و پایداری فعالیت‌های اقتصادی استان اثر بگذارد؛ از این‌رو رفع این موانع نیازمند تصمیم‌گیری و پشتیبانی مؤثر در سطح ملی است.

در ادامه، سید محمد پاکمهر و محمد مهدی شهریاری نیز با تشریح بخشی از مطالبات بخش تولید و معدن استان، بر ضرورت تقویت حمایت‌های وزارت صمت از طرح‌های پیشران، تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های زیرساختی و رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی تأکید کردند و خواستار پیگیری ویژه مسائل استان در سطح ملی شدند.

کد مطلب 6919853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها