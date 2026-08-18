به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی صبح سه‌شنبه به مناسبت ایام بزرگداشت شهدای مدافع حرم، به همراه حجت‌الاسلام علی اکبری، معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی، با خانواده شهید والامقام اکبر زوار جنتی دیدار کرد.

در این دیدار، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: امنیت و استقلال کشور مرهون رشادت، ایثار و فداکاری مردانی است که در مسیر دفاع از ارزش‌ها و حریم اهل‌بیت (ع) جان خود را فدا کردند.

وی افزود: مسئولان در قبال خانواده‌های شهدا وظیفه سنگینی بر عهده دارند و تکریم، حمایت و خدمت به این خانواده‌ها باید همواره مورد توجه قرار گیرد، چرا که صبر و ایثار خانواده‌های شهدا نیز در ادامه مسیر فداکاری آنان معنا پیدا می‌کند.

گفتنی است شهید اکبر زوار جنتی، نوزدهمین شهید مدافع حرم آذربایجان‌شرقی، ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ در جریان دفاع از حریم و حرم اهل‌بیت (ع) در تیفور شهرستان حمص سوریه و در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.