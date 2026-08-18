داوری ۳۸۷ اثر ارسالی به جشنواره آموزش فناورانه استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی‌نسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری و آغاز فرآیند داوری جشنواره «اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری» در استان خبر داد و ابراز کرد: در این مرحله، ۲۱ داور از گروه‌های آموزشی، مسئولیت بررسی و ارزیابی ۸۷ اثر رسیده از شش پایه دوره ابتدایی و کلاس‌های چندپایه را بر عهده دارند.

وی افزود: آثار این جشنواره در دو بخش تدریس حضوری و تدریس مجازی مورد داوری قرار می‌گیرند و این فرآیند تا روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ادامه خواهد داشت. در پایان نیز از هر پایه یک اثر برگزیده انتخاب شده و در مجموع ۱۱ اثر به مرحله کشوری راه خواهد یافت.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان از آغاز داوری جشنواره «شایستگی‌های فناورانه و سواد دیجیتال» خبر داد و اظهار داشت: فرآیند داوری این جشنواره از ۲۶ مردادماه آغاز شده و تا ۲۸ مردادماه ادامه خواهد داشت.

مرادی‌نسب با اشاره به استقبال گسترده فرهنگیان و دانش‌آموزان از این رویداد افزود: بیش از ۳۰۰ اثر در سه محور انیمیشن‌سازی و هوش مصنوعی، تدریس سواد دیجیتال و تولید محتوای HTML به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که توسط داوران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت نیز ۸ اثر برگزیده به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

وی بر اهمیت برگزاری این جشنواره‌ها در توسعه کیفیت آموزشی تأکید کرد و گفت: این رویدادها زمینه مناسبی برای شناسایی، معرفی و ترویج تجربه‌های موفق آموزشی، روش‌های نوین تدریس، خلاقیت‌های فناورانه و ایده‌های نوآورانه معلمان و دانش‌آموزان فراهم می‌کنند و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی‌ـ یادگیری و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای و سواد دیجیتال در نظام تعلیم و تربیت دارند.