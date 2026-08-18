تشکری: طرح پژوهشی زعفران در اولویت پژوهشی خراسان شمالی قرار گرفت

محمد جواد تشکری در گفتوگو با خبرنگار مهر ، از قرار گرفتن طرح پژوهشی زعفران در جمع ۱۰ طرح اولویتدار پژوهشی استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح با پیگیریهای انجامشده در دستور کار قرار گرفته است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، با اشاره به بررسی مصوبات کارگروه پژوهش و فناوری استان اظهار کرد: پس از بررسی مصوبات و پیگیریهای انجامشده، طرح پژوهشی زعفران در فهرست ۱۰ طرح اولویتدار استان قرار گرفت و فرآیند اجرای آن ادامه خواهد یافت.
وی افزود: قرار گرفتن طرح پژوهشی زعفران در میان طرحهای اولویتدار استان، فرصت مناسبی برای بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی در راستای توسعه این محصول راهبردی و حل مسائل مرتبط با تولید آن فراهم میکند.
تشکری با تأکید بر ضرورت پیگیری دقیق مراحل اجرای طرح، گفت: اقدامات مربوط به این طرح با مدیریت تخصصی و هماهنگی دستگاههای مرتبط دنبال خواهد شد تا نتایج پژوهش در آینده بتواند به بهبود شرایط تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای بهرهبرداران بخش زعفران استان کمک کند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد با اجرای مناسب این طرح پژوهشی و بهرهگیری از نتایج آن، زمینه برای توسعه علمی و اقتصادی زعفران و افزایش منافع حاصل از این محصول برای بهرهبرداران فراهم شود.
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