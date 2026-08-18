به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع گرد و خاک، بیان کرد: در این شرایط مردم باید نکاتی را در مقابل این پدیده رعایت کنند تا میزان آسیب به سلامت جامعه به واسطه بروز گردوغبار به صفر و یا حداقل برسد.

وی افزود: بر اساس شیوه‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار، مردم را در هنگام بروز گردوغبار به سه دسته تقسیم کرده و برای کاستن از اثرات آلودگی ناشی از گردوغبار برای هر یک از آن‌ها کنش‌های متفاوتی تعریف شده است.

خانی بیان کرد: دسته اول مردمی هستند که در مکان‌های سربسته مانند خانه حضور دارند که باید تا حد امکان در خانه بمانند، درها و پنجره‌ها را ببندند، در صورت نیاز از درزگیر استفاده کنند، روی کولرهای آبی را بپوشانند، دریچه‌های تهویه مطبوع را تمیز کنند و از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این افراد باید آب بنوشند، گزارش‌های هواشناسی را دنبال کنند و برای عکاسی و فیلم‌برداری به پشت بام یا نقاط مرتفع نروند، افزود: همچنین باید وسایلی که احتمال می‌رود به سبب وزش باد شدید به خیابان پرت شوند را مهار کرده و یا در جای امن نگاه دارند.

به گفته خانی، دسته دوم مردمی هستند که در مکان‌های باز مانند خیابان‌ها حضور دارند و باید در صورت امکان از توفان دوری کرده و برای در امان ماندن از وسایل پرت‌شده به مکان سربسته بروند.

وی اظهار کرد: این افراد باید بینی و دهان خود را با ماسک یا پارچه نمناک بپوشانند، از فعالیت در فضای باز خودداری کنند به خصوص اگر مبتلا به آسم، دیابت یا سایر بیماری‌های مرتبط با تنفس هستند، ورزش نکنند و آب بنوشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: شهروندان باید از تابلوهای شهری و درختان بزرگ و کهنسال فاصله بگیرند و خودروی خود را نیز زیر تابلوهای بزرگ شهری و درختان کهن‌سال پارک نکنند.

به گفته وی، همچنین کارهای ساختمانی باید موقتاً تعطیل شده و روی تپه‌های خاک آب پالاند شود؛ افراد باید از نقاط بلند و در خطرهایی مانند اسکلت ساختمان و داربست سریع پایین بیایند.

خانی اظهار کرد: دسته سوم افراد در جاده‌ها مانند رانندگان هستند که باید در صورت امکان از ورود به منطقه تار گردوغبار خودداری و در صورت دیدن تور از راندن در آن اجتناب کنند.

وی افزود: رانندگان باید خودرو را تا حد امکان از جاده بیرون کشیده و مانتار تا گذر از تور بایستند؛ چراغ‌ها باید خاموش و ترمز در عقب باید کشیده شوند، پای را از روی پدال ترمز بردارند و مطمئن شوند چراغ‌ها عقب خاموش هستند. همچنین هنگام پارک خارج از جاده، تمام چراغ‌ها باید خاموش باشند.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: اگر رانندگان نمی‌توانند از جاده خارج شوند، باید با مرکزول هماهنگ با دید خود حرکت کند، تمام چراغ‌ها را روشن کنند و گاهی اتوموبیل را روشن کند و از خط مرکزی رنگی وسط جاده به عنوان راهنما استفاده کنند.

وی ادامه داد: باید در اولین فرصت با یافتن مکانی امن، از جاده خارج شده و تا فروکش کردن تار بایستند و شرایط را از طریق تلفن به پلیس راهور، امدادونجات و راهداری اطلاع دهند تا میزان آسیب‌ها به حداق واحده برسد.