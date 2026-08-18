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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

دستور استاندار کرمان برای توقف ساخت‌وساز اداره‌ کل اقتصاد و دارایی

دستور استاندار کرمان برای توقف ساخت‌وساز اداره‌ کل اقتصاد و دارایی

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از توقف عملیات ساخت‌وساز اداره‌ کل اقتصاد و دارایی استان، بنا به دستور صریح استاندار کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص شروع مجدد عملیات ساخت‌وساز ساختمان جدید اداره‌کل اقتصاد و دارایی در مجاورت بافت تاریخی شهر کرمان گفت: با توجه به گزارش‌های واصله در خصوص شروع مجدد عملیات ساخت‌ و ساز اداره‌ کل اقتصاد و دارایی استان، بنا به دستور صریح استاندار کرمان در شب گذشته در خصوص جلوگیری از روند ساخت‌وساز و رعایت حریم ابنیه تاریخی در شهر کرمان، سریعا موضوع از طریق دفتر فنی استانداری به مدیرکل اقتصاد و دارایی ابلاغ و ادامه کار متوقف شد.

وی افزود: در اولین جلسه کمیسیون ماده ۵، طرح بازنگری می‌شود و ضوابط و ملاحظات ابنیه‌های تاریخی و به‌خصوص بازار ثبت‌ شده شهر کرمان و میدان ارگ در طرح دیده خواهد شد و اصلاحات لازم روی ساختمان مورد نظر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 6919869

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