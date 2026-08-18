به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص شروع مجدد عملیات ساخت‌وساز ساختمان جدید اداره‌کل اقتصاد و دارایی در مجاورت بافت تاریخی شهر کرمان گفت: با توجه به گزارش‌های واصله در خصوص شروع مجدد عملیات ساخت‌ و ساز اداره‌ کل اقتصاد و دارایی استان، بنا به دستور صریح استاندار کرمان در شب گذشته در خصوص جلوگیری از روند ساخت‌وساز و رعایت حریم ابنیه تاریخی در شهر کرمان، سریعا موضوع از طریق دفتر فنی استانداری به مدیرکل اقتصاد و دارایی ابلاغ و ادامه کار متوقف شد.

وی افزود: در اولین جلسه کمیسیون ماده ۵، طرح بازنگری می‌شود و ضوابط و ملاحظات ابنیه‌های تاریخی و به‌خصوص بازار ثبت‌ شده شهر کرمان و میدان ارگ در طرح دیده خواهد شد و اصلاحات لازم روی ساختمان مورد نظر به عمل خواهد آمد.