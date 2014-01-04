به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تقارن این مراسم با آغاز ماه ربیع الاول و با طرح این سوال که رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجموعه ستادی این سازمان که به عنوان پشتیبان رایزنان فعالیت می کنند در دولت تدبیر و امید چه ماموریت هایی دارند اظهار داشت: دولت یازدهم با سه شعار و اولویت مورد اقبال ملت ایران قرار گرفت که عبارتند از نجات اقتصاد کشور، تعامل سازنده با جهانیان و احیای اخلاق که این ماموریت ها در حوزه ارتباطات فرهنگی نیز معنا و مفهوم دارد.

وی نهاوندیان افزود: در حوزه نجات اقتصاد که به دلایل مختلف در شرایط ویژه ای قرار گرفته، اگر چه قویاً به رشد درون زا و بهره مندی از منابع کافی داخلی برای رشد و پیشرفت معتقدیم، اما قطعاً لازمه رشد مستمر اقتصادی استفاده از حق مسلم دسترسی به بازارهای جهانی و بهره گیری از تعامل با اقتصاد جهانی است که در سند چشم انداز بیست ساله نیز مورد تاکید قرار گرفته است.



رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: اینکه دشمنان به بهانه های مختلف ملت ایران را از استفاده از این حق مسلم محروم کنند، توفیق حریف در تحمیل محدودیت به اقتصاد ایران است و طبعاً رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی نیز همچون همه آحاد دیگر ملت، مامور به مقابله با این تحمیل هستند.



نهاوندیان در تشریح ماموریت رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی برای تحقق شعار دیگر دولت با عنوان تعامل سازنده با جهان، گفت: قطعاً تعامل سازنده با جهانیان محدود به دیپلماسی رسمی نیست و دیپلماسی فرهنگی در راه تحقق این هدف از رویکردهای دارای اولویت است.



رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: اولویت دیگر دولت یازدهم تحت عنوان احیای اخلاق در جمع رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی شایستگی تاکید حتی بیشتر از دو مورد قبل را دارد چرا که اساساً پیام انقلاب اسلامی و نبی مکرم اسلام احیای مکارم اخلاقی است.



نهاوندیان اضافه کرد: جای افسوس و حسرت است که دسیسه های دشمنان توانسته باشد نقش پرچمداری جمهوری اسلامی در اخلاقی گرایی و ترویج آموزه های اخلاقی را کمرنگ کرده و به این نظام برچسب ناچسبِ ترویج خشونت و افراطی گری بزند.



رییس دفتر رییس جمهور اظهار داشت: پیامی که مردم کشورمان با اقبال خود به گفتمان اعتدال اعلام کردند به سرعت در جهان نشر یافت و تصویب قاطع پیشنهاد رییس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «جهان عاری از خشونت و مبارزه با افراطی گری» نشان داد که ایران برای جهانیان سخنان دلپذیری دارد و حالا نوبت رایزنان فرهنگی است که هنر خود در ترویج ارزش های اصیل را به کار گیرید، چرا که وظیفه شما در این زمینه مضاعف است.



دکتر نهاوندیان تاکید کرد: دیگر زمان آنکه با دسیسه های پیچیده برای اسلام تصاویر جعلی خلق کنند و اسلام را با چهره ای خشن به جهانیان معرفی کنند به سر رسیده و وقت آن است که با ترویج اسلام رحمانی، چهره حقیقی پیامبر گرامی اسلام (ص) و دین مبین را به جهانیان معرفی کنیم.



وی با اشاره به اینکه جهان امروز از نظر ابزارهای ارتباطی با گذشته قابل مقایسه نیست، خاطر نشان کرد: امروز امکان فنی برقراری ارتباط آسان با جهانیان مهیاست و باید به فکر جذابیت محتوایی پیام باشیم.



رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه تمییز دادن بهره گیری حداکثری از اشتراکات فرهنگی در کنار حفظ مرزها و ممیزات فرهنگی از مسائل و ماموریت های بسیار مهم رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی است، گفت: رایزنان فرهنگی کشورمان باید از اشتراکات فرهنگی برای برقراری ارتباطات فرهنگی نهایت استفاده را ببرند و در کنار آن نهایت تلاش خود را نیز صرف حفظ هویت و اصالت فرهنگی نمایند.



نهاوندیان ادامه داد: رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی باید در محل ماموریت خود با همه گروه ها ارتباط دو سویه ، فعال و موثر برقرار کرده و ضمن پرهیز از ورود به نزاع ها، معرف فرهنگ عقلانی ، معتدل و انسانی کشورمان باشند.



رییس دفتر رییس جمهور با تاکید بر اینکه عمل به این وظایف ظرافت های بالایی را می طلبد تصریح کرد: از ریاست جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می خواهم در انتخاب رایزن ها تلاش نماید تا بهترین های فرهنگ ایران برای این مهم برگزیده شوند.



نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه رایزنان انتخاب شده در دوره جدید رایزنان دولت تدبیر و امید هستند، اظهار داشت: رایزنان در حوزه فرهنگ و ارتباطات هم موظف به تدبیر هستند و اگر چه محتوای پیام جمهوری اسلامی مشخص و معین است، اما رایزنان باید در شیوه های انتقال پیام تدبیر نمایند و بهترین روش را برای حصول نتیجه به کار گیرند.



رییس دفتر رییس جمهور تاکید کرد: قرار نیست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی یک ماشین پروپاگاندا باشد که یک فضای نامطبوع را به زور به خورد دیگران دهد؛ چنانکه ما معتقدیم پیام انقلاب اسلامی پیام مطبوعی است و رایزن فرهنگی باید به گونه ای عمل کند که این پیام و تداوم آن از سوی مخاطب طلب شود.



در مراسم تودیع دکتر خرمشاد و معارفه دکتر ابراهیمی رییس جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، آیت الله تسخیری رییس سازمان تقریب مذاهب و از روسای سابق این سازمان، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام قمی، حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، غلامعلی حداد عادل رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و رییس فرهنگستان زبان و ادب پارسی و احمد مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران حضور داشتند.