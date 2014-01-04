به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوش خلق ظهر روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی تعداد مشترکان صنعت برق کشور را در حال حاضر 30 میلیون مشترک اعلام کرد و گفت: سالانه بیش از یک و نیم میلیون به این مشترکان اضافه می شود.

وی همچنین به وجود 700 هزار کیلومتر شبکه برق در کشور اشاره کرد و گفت: مهمترین برنامه های صنعت برق برای مدیریت مصرف برق در پیک مصرف سال 93 است.

خوش خلق با اشاره به اینکه در پیک مصرف تابستان امسال 1500 مگاوات پیک مصرف داشتیم اظهارداشت: امیدواریم با برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای سال آینده پیک مصرف کاهش یابد.

وی در ادامه به موقعیت جغرافیایی و جایگاه استان در صنعت برق اشاره کرد و گفت: استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور در مسیر شمال به جنوب از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

مهدی زندیه وکیلی معاون عمرانی استاندار مرکزی نیز در ادامه این مراسم وجود نیروهای متخصص و متهد را مهمترین ویژگی برق استان عنوان کرد و گفت: وجود انسجام در بین نیروهای این شرکت موجب ارتقای شاخص های برق استان می شود.

در این مراسم که جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی و کارشناسان برق حضور داشتند فرهاد شبیهی به عنوان مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی معرفی و از زحمات داود عابدی مدیر پیشین تقدیر و تشکر شد.