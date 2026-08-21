  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی پیام اتحاد و همبستگی سر دادند

مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی پیام اتحاد و همبستگی سر دادند

بیجار- مردم دیار گروس در گفتگو با خبرنگار مهر از اهمیت حضور در خیابان و اتحاد و همبستگی سخن گفتند.

دریافت 16 MB
کد مطلب 6923250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها