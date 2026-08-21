https://mehrnews.com/x3cRvQ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6923250 استانها کردستان استانها کردستان ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی پیام اتحاد و همبستگی سر دادند بیجار- مردم دیار گروس در گفتگو با خبرنگار مهر از اهمیت حضور در خیابان و اتحاد و همبستگی سخن گفتند. دریافت 16 MB کد مطلب 6923250 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار گروس در اجتماع شبانه «اِنّا عَلَی العهدی» مردم رشت در شب آغاز امامت حضرت مهدی(عج) حماسه آفرینی مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی مردم بیجار از پیام حضور خود در خیابان میگویند استمرار اتحاد و ایستادگی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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