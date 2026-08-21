سقوط خودرو به دره در محور بانه-سقز ۴ کشته برجا گذاشت

پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی تیگو ۷ در کیلومتر ۱۸ محور بانه ـ سقز از مسیر منحرف و به داخل دره سقوط کرد که این حادثه جان چهار نفر را گرفت و دو نفر دیگر را مصدوم کرد.

وی بیان کرد: این حادثه عصر جمعه به مرکز پاسخگویی اضطراری هلال‌احمر اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گردنه خان شهرستان بانه برای امدادرسانی به محل اعزام شد.

جلالی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل حادثه، عملیات دسترسی به سرنشینان خودرو و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را با همکاری عوامل اورژانس انجام دادند.

انتقال مصدومان و پیکر جانباختگان

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات لازم از محل منتقل شدند و پیکر چهار جان‌باخته نیز با همکاری نیروهای امدادی و اورژانس به محل تعیین‌شده انتقال یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به شرایط جاده‌ها گفت: رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از کمربند ایمنی، پرهیز از سبقت‌های پرخطر و توجه به علائم و وضعیت مسیر می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث جاده‌ای جلوگیری کند.

جلالی همچنین از رانندگان و مسافران خواست در صورت مشاهده سوانح جاده‌ای یا دیگر موارد اضطراری، ضمن حفظ خونسردی و ایمن‌سازی محل، با شماره ۱۱۲ هلال‌احمر تماس گرفته و موقعیت دقیق حادثه را به امدادگران اعلام کنند.